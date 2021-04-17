NASA uzunca bir zaman sonra aya gitmeyi planlıyor. Açıklanana göre NASA görev için SpaceX yönetimine 2,9 milyon dolar bütçe ayırmış durumda.

Diğer güçlü rakip olan Jeff Bezos’un Blue Origin şirketine kaptırmayarak Elon Musk’ın CEO’luğunu yaptığı şirket olan SpaceX uzay şirketi, “Artemis” görevinde ihaleyi kazanan isim olmayı başardı.

Görevin amacı ve belirtilen detaylarına göre dört astronot NASA Space Launch System ve Orion ile kalkış yapacak. Söylenene göre burada SpaceX üretimi bir ay aracı ile aya iniş yapılacak.

Başarılı bir iniş sonrasında astronotlar ay yüzeyinde bir haftalık araştırmaya sürecine başlayacak. Bir hafta sonra SpaceX üretimi araç Orion aracına dönecek ve tahmin edilebileceği gibi ah sonra da Dünya’ya dönüş süreci başlayacak.

ABD uzun zamandır ay’a gitmiyordu. Bilindiği üzere ay yüzeyine halen gidilmediğini iddia eden komplo teoricileri bulunuyor. Görev başarı ile sonuçlarınsa ABD hükümeti uzun zaman sonra tekrar ay gitmiş olacak.

Görevde SpaceX şirketinin seçilmesi oldukça önemli karşılanıyor. Bildiğiniz gibi SpaceX geçtiğimiz aylarda uluslar arası uzay istasyonu (ISS) görevini de başarı ile gerçekleştirmişti.

NASA Görevi Dışına SpaceX, Alanında Oldukça Başarılı

Uzay tarihinde bir ilk olarak sivil insan götürmeyi amaçlayan SpaceX, dört kişiden oluşan görevi 2021 sonuna doğru yapmayı amaçlıyor.

Görev içerisinde Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski ve Dr. Sian Proctor yer alacak.