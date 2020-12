Her gün kullanıcılarına bir adet bedava oyun yayınlayan Epic Games Store, günün oyunu olarak My Time At Portia adlı yapımı paylaştı. Ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebileceğiniz rol yapma temalı simülasyon oyununa ilgi arttı. Bilmeyenler için yapımın normal satış fiyatı 89 TL olarak listelenmekteydi.

Pathea Games tarafından geliştirilen My Time At Portia oyunu Team17 imzası ile yayınlanmış ve Unity oyun motoru ile yaratılmıştı. Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için çıkış yapan yapım, rol yapma oyunları ile simülasyon tarzını bir araya getirerek ilginç bir deneyim oluşturmuştu. Yapımın PC versiyonu ise Steam ve Epic Games Store gibi platformlarda 89 TL karşılığında listeleniyordu.

Bugün Epic Games Store’un ücretsiz oyun indirme kampanyasına dahil olan My Time At Portia, 89 TL para ödemek istemeyen kullanıcılar için bedava olarak yayınlandı. Dün Darkest Dungeon isimli oyunu paylaşan platform, şimdi daha ilgi çekici bir yapımla kullanıcılarını mutlu etti.

My Time At Portia Konusu

Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilen My Time At Portia, bilmeyenler için oldukça ilginç bir deneyim yaratıyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan açık dünya oyunu Epic Games platformunda şu şekilde özetleniyor: