Türk Telekom tarafından yönetilen yerli müzik dinleme uygulaması Muud Ocak ayının en çok dinlenen müziklerini açıkladı. Yerli ve yabancı olmak üzere iki kategoride oluşturulan listede albüm, single ve sanatçılar ayrı ayrı değerlendirildi.

Teoman’ın yeni albümü Teoman ve Piyano listeleri darmaduman ederken, yabancı albümlerde ise The Weeknd imzalı After Hours yer alıyor. Weeknd’i aynı zamanda yabancı kategorisinde en çok dinlenen sanatçı ve single dallarında da liderliğini elde taşıyor.

Gülben Ergen‘in Seni Kırmışlar albümü, Gazapizm‘in HİZA‘sı ve Cem Adrian imzalı Solmayan Şarkılar albüm dalında üst sıralarda yer alırken; single dalındaysa Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar tarafından hazırlanan Öptüm Nefesinden parçası yüksek dinlenme oranlarına ulaşıyor.

Muud’un Ocak 2021’de En Çok Dinlenenleri

En Çok Dinlenen Yerli Albümler

Teoman – Teoman ve Piyano

Gülben Ergen – Seni Kırmışlar

Cem Adrian – Solmayan Şarkılar

Gazapizm – HİZA

Tepki – Şehir Efsanesi

Bülent Şakrak – Yol [Aykut Gürel Presents Bülent Şakrak]

Sibel Can – Hayat

Kahraman Deniz – 6

Merve Özbey – Devran

Murda & Ezhel – Made In Turkey

En Çok Dinlenen Yerli Single’lar

Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar – Öptüm Nefesinden

İkilem – Bir Sebebi Var

Sıla, Yalın – Ver O Zaman Gömleklerimi

Bilal Sonses, Yıldız Tilbe – Hasbelkader

Zeynep Bastık – Boş Yapma

Oğuzhan Koç – Hepsi Geçiyor

Didomido – Nimet (feat. Eglo G)

Mero – Ben Elimi Sana Verdim

Tuğçe Kandemir, Özkan Meydan, Alican Özbuğutu – Kördüğüm

Ece Mumay – Galaksi

En Çok Dinlenen Yerli Sanatçılar

Zeynep Bastık

Mustafa Ceceli

İkilem

Oğuzhan Koç

İrem Derici

Sezen Aksu

Teoman

Sıla

Bilal Sonses

Yalın

En Çok Dinlenen Yabancı Albümler

The Weeknd – After Hours

Billie Eilish – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Ariana Grande – Positions

Harry Styles – Fine Line

Doja Cat – Hot Pink

Taylor Swift – folklore

Pop Smoke – Shoot For The Stars Aim For The Moon

Juice WRLD – Legends Never Die

Post Malone – Hollywood’s Bleeding

Lewis Capaldi – Divinely Uninspired To A Hellish

En Çok Dinlenen Yabancı Sanatçılar

The Weeknd

Billie Eilish

Ariana Grande

Harry Styles

Doja Cat

Pop Smoke

Juice WRLD

Post Malone

Lewis Capaldi

Halsey

En Çok Dinlenen Yabancı Single’lar