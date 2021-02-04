Türk Telekom tarafından yönetilen yerli müzik dinleme uygulaması Muud Ocak ayının en çok dinlenen müziklerini açıkladı. Yerli ve yabancı olmak üzere iki kategoride oluşturulan listede albüm, single ve sanatçılar ayrı ayrı değerlendirildi.
Teoman’ın yeni albümü Teoman ve Piyano listeleri darmaduman ederken, yabancı albümlerde ise The Weeknd imzalı After Hours yer alıyor. Weeknd’i aynı zamanda yabancı kategorisinde en çok dinlenen sanatçı ve single dallarında da liderliğini elde taşıyor.
Gülben Ergen‘in Seni Kırmışlar albümü, Gazapizm‘in HİZA‘sı ve Cem Adrian imzalı Solmayan Şarkılar albüm dalında üst sıralarda yer alırken; single dalındaysa Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar tarafından hazırlanan Öptüm Nefesinden parçası yüksek dinlenme oranlarına ulaşıyor.
Muud’un Ocak 2021’de En Çok Dinlenenleri
En Çok Dinlenen Yerli Albümler
- Teoman – Teoman ve Piyano
- Gülben Ergen – Seni Kırmışlar
- Cem Adrian – Solmayan Şarkılar
- Gazapizm – HİZA
- Tepki – Şehir Efsanesi
- Bülent Şakrak – Yol [Aykut Gürel Presents Bülent Şakrak]
- Sibel Can – Hayat
- Kahraman Deniz – 6
- Merve Özbey – Devran
- Murda & Ezhel – Made In Turkey
En Çok Dinlenen Yerli Single’lar
- Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar – Öptüm Nefesinden
- İkilem – Bir Sebebi Var
- Sıla, Yalın – Ver O Zaman Gömleklerimi
- Bilal Sonses, Yıldız Tilbe – Hasbelkader
- Zeynep Bastık – Boş Yapma
- Oğuzhan Koç – Hepsi Geçiyor
- Didomido – Nimet (feat. Eglo G)
- Mero – Ben Elimi Sana Verdim
- Tuğçe Kandemir, Özkan Meydan, Alican Özbuğutu – Kördüğüm
- Ece Mumay – Galaksi
En Çok Dinlenen Yerli Sanatçılar
- Zeynep Bastık
- Mustafa Ceceli
- İkilem
- Oğuzhan Koç
- İrem Derici
- Sezen Aksu
- Teoman
- Sıla
- Bilal Sonses
- Yalın
En Çok Dinlenen Yabancı Albümler
- The Weeknd – After Hours
- Billie Eilish – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?
- Ariana Grande – Positions
- Harry Styles – Fine Line
- Doja Cat – Hot Pink
- Taylor Swift – folklore
- Pop Smoke – Shoot For The Stars Aim For The Moon
- Juice WRLD – Legends Never Die
- Post Malone – Hollywood’s Bleeding
- Lewis Capaldi – Divinely Uninspired To A Hellish
En Çok Dinlenen Yabancı Sanatçılar
- The Weeknd
- Billie Eilish
- Ariana Grande
- Harry Styles
- Doja Cat
- Pop Smoke
- Juice WRLD
- Post Malone
- Lewis Capaldi
- Halsey
En Çok Dinlenen Yabancı Single’lar
- The Weeknd – Blinding Lights
- Billie Eilish – everything i wanted
- Olivia Rodrigo – drivers license
- Regard – Ride It
- SAINt JHN – Roses Imanbek Remix
- Karol G – BICHOTA
- Ariana Grande – positions
- Doja Cat – Streets
- Justin Bieber – Anyone
- Selena Gomez – De Una Vez
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