Başarılı akıllı telefon üreticisi Motorola bugün üç yeni cihaz duyurdu. Bunlar arasında G ailesi modellerine yeni eklenen Stylus ve Power cihazlarının yenilenmiş 2021 versiyonları yer alırken, bu üçlünün en düşük fiyatlı seçeneği olan G Play de ürün yelpazesine eklendi.

Yeniden tasarlanmış Moto G serisi telefonları arasında en ucuz fiyatlı ve düşük donanım özellikleri ile geliştirilen Moto G Play 2021 cihazı fiyat-performans cihazları arasında hızlı bir yükselişe geçecek gibi görünüyor. Hoş tasarımı, çift kamerası ve ideal özellikleriyle cihaz oldukça iyi bir alternatif oluşturuyor.

Moto G Play (2021) Özellikleri Nelerdir?

Ekran: 6,5 inç IPS LCD

6,5 inç IPS LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460

Qualcomm Snapdragon 460 RAM: 3 GB

3 GB Depolama Alanı: 32 GB

32 GB Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Moto G Play (2021) Ucuz Fiyatı ile Dikkat Çekiyor!

6,5 inç IPS LCD ekran kalitesi ile tasarlanan G Play (2021) modeli serinin en uygun fiyatlı sürümü olarak Amazon’da 170 dolardan alıcı karşısına çıktı. 3GB RAM kapasitesi ve 32GB bellek alanı ile beklenen kullanıma imkan tanıyan cihaz ek olarak daha geniş depolama isteyen kullanıcılar için microSD yuvası da sunmakta.

Snapdragon 460 yonga setiyle çalışan cihaz tıpkı Moto G Power‘daki gibi 5.000 mAh’lık batarya kapasitesiyle eşleştiriliyor. Şirket bu pil oranıyla kullanıcılara ortalama üç günlük kullanım vaadi veriyor. Arka modülündeki ikili kamera sistemiyle ideal bir fotoğraf çekim kalitesi yakalayan cihaz, ön tarafta ise çentik tasarımının içerisinde 5 megapiksellik ön kameraya yer veriyor.