Moto G serisine yeni bir üye daha katıldı. Göz alıcı rengi, orta ve üst düzey donanım özellikleri ile kullanıcılarının beğenisine sunulan Moto G100 modelinin ilgi çekici birçok özelliği bulunuyor. Bu haberimizde Moto G100 incelemesi ve genel özellikleri ile ilgili bazı detaylara yer vereceğiz.

Motorola Moto G100 modelinin 6,7 inç boyutundaki devasa ekranı IPS LCD ve FHD+ çözünürlüğü son kullanıcısına tam anlamıyla hissettirecek. Ekrana yerleşik çift delikli kamera aslında tasarım yönünden negatif puan alsa da 16MP ana ve 8MP ultra geniş açılı selfie kamerasıyla bu eksikliği avantaja dönüştürmeyi başarmış görünüyor. Ekranın 90Hz yenileme frekansı ile HDR10 desteğini hem video, film seyrederken hem de oyunlarda farkedeceksiniz.

Moto G100 Genel Özellikleri ve İncelemesi

Moto G100 modelinin ekranıyla ilgili bilgileri aktardıktan sonra dahili donanımlarına tek tek gözatmak isteriz. Üst düzey performans sunan Snapdragon 780 yonga setinden gücünü alacak olan cihazda 8GB RAM ile beraber 128GB dahili depolama alanı bulunacak. Depolama alanını microSD kartlarla artırabilmek mümkün olacak.

Motorola’nın yeni üst düzey akıllı telefonu Moto G100, 64MP çözünürlüğünde ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında 2MP derinlik ve 2MP makro kamera yapısı, kameraların altında lazer odaklama için LED flaş ile beraber ToF sensörü yer almakta.

Moto G100 modelinin 20W hızlı şarj destekli 5000mAh kapasitesinde bataryası bulunduğunu belirtelim. Motorola bu cihazda kendi arayüzü olan MyUX sistemini kullanırken işletim sistemi olarak ise Android 11 ile akıllı telefon pazarındaki yerini alacak.

Motorola’nın yeni akıllı telefonu Moto G100 ile ilgili henüz resmi olarak fiyat bilgileri sunulmadı. Ürünün Avrupa pazarının yanında ülkemize de gelip gelmeyeceği netlik kazanmadı.