Motorola’nın Android 11 güncellemesi alan ilk telefonu Moto G Pro modeli oldu. Şirket ilerleyen dönemlerde daha fazla cihaza yeni güncelleme geleceğini açıklasa da bu konuda elini oldukça yavaş tutuyor. İşte detaylar…

Geçtiğimiz ay Android 11 yazılım güncellemesi alacak Motorola telefonları resmen tüketicilere açıklanırken, bugün nihayet başarılı telefon üreticisinin bir cihazının ilk defa güncellemeden faydalanabildiği öğrenildi. Moto G Pro güncellemeyi alan ilk şanslı model olurken, gözler hemen diğer telefonlara da yöneldi.

Levono’nun bir alt markası olarak çalışan Motorola, şimdilik yalnızca İngiltere’de Moto G Pro telefonu için Android 11 yazılımını devreye soktu. Ocak 2021 güvenlik yaması ile beraber gelen güncelleme 1103,8 MB dosya boyutuyla cihazlara yavaştan gelmeye başladı.

Şimdilik belirli bölgelerde kullanıma açılan yazılım, kullanıcıların Ayarlar sayfasına girip Sistem sekmesini açtıktan sonra Gelişmiş seçeneğine tıklaması ve beraberinde Sistem Güncellemesi panelinden güncellemeyi sorgulayabildiği öğrenildi. Siz de hemen bu adımları takip ederek güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini hızlıca sorgulayabilirsiniz!

Android 11 Güncellemesi Alacak Diğer Motorola Telefonları

Moto G Pro şu anda Android 11 yazılımını alan ilk Motorola telefonu oldu. Şirketin geçen ay açıkladığı raporda, güncellemeden yararlanabileceği duyurulan diğer cihazları ise şöyle: