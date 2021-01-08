Motorola bugün üç yeni akıllı telefon modeliyle piyasaya güçlü seçenekler çıkardı. Bunlardan bir tanesi de Moto G Stylus’un yeniden tasarlanmış 2021 modeli oldu. Tasarımı ve donanımı yeni baştan ele alınan cihaz şimdi muazzam bir formda yeniden tüketicilere sunuldu.

6.8 inçlik 1080p çözünürlük oranına sahip olan G Stylus 2021, serinin şimdiye dek tasarladığı en büyük telefonu olarak göze çarpıyor. Yaratıcılık odaklı kullanımlar için dijital kalem seçeneği de sağlayan cihaz bu sistemi çalıştırabilmek için Moto Note uygulamasından yararlanıyor. Telefondan çizim yapmak, metin vurgulamak ya da hızlıca not almak gibi işlevlere yarayan kalemi daha yüksek standartlarda çalıştırabilmek adına Qualcomm Snapdragon 678 yonga setine yer veriliyor.

Motorola Moto G Stylus (2021) Teknik Özellikleri

Ekran: 6,8 inç IPS LCD

6,8 inç IPS LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 678

Qualcomm Snapdragon 678 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4.000 mAh + 18 W hızlı şarj

4.000 mAh + 18 W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 10

48 MP ana sensör ile çalışan yeni G Stylus, ek olarak 8 MP 118 derecelik ultra geniş açılı lens, 2 MP makro ve 2 MP’lik derinlik sensörüyle geliyor. 4K 30fps video çekme potansiyeline sahip arka kameraya ek olarak ön tarafta 16 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Motorola Moto G Stylus (2021) Fiyatı

Su geçirmez yapısıyla ilgi çeken Moto G Stylus 300 dolar karşılığında bugün ön siparişlere başlamış bulunuyor. Amazon’da sayfası yayınlanan telefon, ilk siparişlerini 13 Ocak’ta teslim etmeye başlayacak. İki farklı renk seçeneği dahilinde cihaz Siyah ve Beyaz tasarımıyla raflarda gözükecek.