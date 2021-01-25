Piyasaya çıkmasına artık ramak kala Motorola Edge S için yeni bir duyuru yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan resmi görsellerde, Motorola’nın yeni telefonunun çoklu cihaz özelliği sunacağı öğrenildi. İşte detaylar…

Hakkında çıkan birçok sızıntıdan sonra Motorola bu sabah yeni telefonu Edge S için oldukça önemli bir haber paylaştı. Beklenen cihazının posterini yayınlayan şirket, ortaya çıkan görsellerde telefonun dizüstü bilgisayar ve laptop cihazları ile entegre olarak çalışabileceğini müjdeledi. Karmaşık işlemler kullanmaya gerek kalmadan telefonu bilgisayara bağlanmak ve çalışmalarınızı oradan yönetmek artık çok kolay bir şekilde mümkün olacak!

Snapdragon 870 İlk Kez Motorola Edge S’de Kullanılacak

Motorola’nın yeni amiral gemisi telefonu Motorola Edge S için kullanılacak işlemci modelinin, henüz çok yakın bir zaman önce piyasaya tanıtılan Qualcomm Snapdragon 870 yonga seti ile tasarlanacağı öğrenilmişti. Bu sayede cihazın performansını üst çıtalara yükseltecek şirket, aynı zamanda söz konusu işlemciyi kullanacak ilk telefon olma özelliğini de taşıyacak.

Cihazın ortaya çıkan iddialara göre kullanacağı diğer özellikler arasında ise Turbo LPDDR5 + Turbo UFS 3.1 özellikleri göze çarpıyor. Bunlarla beraber genel verimliliğini epeyce arttıran telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesiyle ideal bir forma ulaşacak. Arka kasada 64 MP‘lık bir ana kamera taşıyacak model, ön ekranında yer alacak delik çentik kısmında ise 16 MP selfie kamerası bulunduracak. Gelen son raporlara göre cihazın 26 Ocak 2021 tarihinde, yani yarın piyasaya çıkması bekleniyor.