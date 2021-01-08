Motorola’nın bugün tanıttığı üç telefon arasında ne en düşük, ne de en büyük donanım özelliklerine sahip olan orta kademeli G Power 2021 cihazı piyasaya sunuldu. Stylus‘a nazaran herhangi bir dijital kalem desteği vermeyen cihaz, daha küçük bir ekran boyutu ile gelse de büyük pil kapasitesiyle tasarlandı. 5,000 mAh batarya ile yaklaşık üç gün boyunca kullanıcıların konforlu bir deneyime kavuşacağı iddia edildi. Ayriyeten 15W hızlı şarj desteğiyle pratik bir yol sağlanıyor.

Motorola G Power (2021) Özellikleri

Ekran: 6,6 inç IPS LCD

6,6 inç IPS LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh + 15 W hızlı şarj

5.000 mAh + 15 W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 10

Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 662 yonga seti ile güçlendirilen yeni G Stylus modeli 3GB ve 4GB’lık RAM kapasiteleriyle tasarlandı. 64GB’lık dahili depolama alanına ek olarak da genişletilebilir microSD kart girişine izin verildi. 48MP ana kamerayla gelen cihaz üçlü kamera modülüyle tasarlandı. Ön taraftaysa 8MP‘lik tekli selfie kamerasına yer açıldı.

Motorola’nın Moto G Power 2021 telefonu satış fiyatı itibariyle ise Amazon’da yaklaşık 200 dolar karşılığında listeleniyor. Cihazın ilk siparişlerinin ise 13 Ocak’ta teslim edileceği bilinmekte. Modelin renk seçenekleriyle Gri, Mavi ve Gümüş olarak kaydedildi.