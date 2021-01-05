Motorola’nın yakında piyasaya sunacağı yeni akıllı telefonu Moto G Play 2021 tasarımı ve temel özellikleri ile göründü. Cihazın teknik ve donanım detayları hakkında yeni fikirlere sahip olurken, aynı zamanda beklenen cihazın canlı fotoğrafları ile de karşılaşma fırsatı yakaladık! İşte detaylar…

Artık piyasaya çıkmasına çok az süre kaldığı tahmin edilen Motorola’nın yeni telefonu Moto G Play 2021 modeli şimdi tasarım ve özellikleri ile ortaya çıkarıldı! Nils Ahrensmeier isimli teknoloji ajanı tarafından paylaşılan görseller cihazın ilk önemli canlı görüntülerini açık ederken, aynı zamanda temel özellikleriyle de telefonun pek çok bilgisini meraklılarına aktardı.

Guam kod adı ile geliştirildiği söylenen Motorola markalı telefon, ABD pazarına XT2093 model numarasıyla giriş yapacak. Açıklanan bilgilere göre Qualcomm Snapdragon 460 yonga seti tarafından destek görecek model, 3 GB RAM kapasitesi ve 32 GB’lık dahili depolama alanı ile ideal bir kullanımın önünü açacak. Giriş seviye bir donanımla gelmesi beklenen cihaz çok büyük olasılıkla her bütçeye uygun fiyatlardan alıcı karşısına çıkarılabilir.

6,5 inçlik ekran yapısında HD+ çözünürlük oranına izin veren cihaz orta üst kısmında su damlası çentiği ile tekli selfie kamerası içerecek. Arka tarafta ise 13 MP ana kameraya sahip ikili kamera modülünde, ek olarak 2 megapiksellik bir makro lens bulunacak. Kameranın bulunduğu dikdörtgen panelde tekli LED flaşa izin verilirken, hemen alt tarafta ise Motorola’nın logosu göze çarpıyor.