Motorola’nın yaklaşan akıllı telefonu Moto G Play (2021), Google Play Console platformu üzerinde görüldü! Şirketin bu yıl piyasaya sunduğu Moto G9 Play’in devamı niteliğinde geliştirdiği düşünülen yeni cihazı oldukça önemli bazı donanım detayları ile erkenden internete sızdı.

Google Play Console platformunda Guama adıyla kodlanan yeni Motorola telefonu, cihazın ekran boyutu ile alakalı herhangi bir bilgi vermese de bu ekranın 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük oranı ile çalışacağı ve 280 ppi yoğunluk içereceği öğrenildi. Android 10 işletim sistemi ile çalışacak cihazın ayrıca bir de önden çekilmiş fotoğrafı dikkat çekti. Moto G Play 2021’in mevcut fotoğrafında, orta üst kısımda bir adet su damlası çentik üzerinde tekli selfie kamerası yer alacağı göze çarptı. Bunun yanı sıra modelin kalın çerçeve hatları da cihaza ayrı bir hava katarak kullanıcıların şimdiden beğenisini kazandı.

Moto G Play 2021, Snapdragon 460 Yonga Setiyle Çalışacak!

Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 460 yonga seti ile çalışacağı gözlenen cihazın 4 GB RAM kapasitesi ile güçlendirildiği paylaşıldı. Nispeten daha düşük bir işlemci modeli tercih eden telefonun neden böyle bir karar aldığı bilinmese de bu vesileyle ucuz fiyatlı bir telefonla karşı karşıya olduğumuz anlaşıldı.

Motorola’nın yeni cihazı Moto G Play 2021 için resmi bir çıkış tarihi vermediği biliniyor. Fakat yine de telefonun bugün Google Play Console’da görüntülenmesi, modelin iyice yaklaştığını ve yakında duyurulabileceğini düşündürdü.