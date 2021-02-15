Geçtiğimiz günlerde Geekbench üzerinden sızdırılan Motorola Moto E7 Power şimdi yeni bir sızıntıya kurban gitti. Heyecanla beklenen cihaz önümüzdeki günlerde resmen piyasaya çıkmadan önce, lansmana günler kala modelin teknik ayrıntıları öğrenildi. İşte detaylar…

19 Şubat tarihinde ilk defa Hindistan pazarında ortaya çıkacak Motorola’nın yeni telefonu Moto E7 Power, şimdi online perakende satış sitesi Flipkart üzerinde göründü. Beklenen cihazın lansmanına sayılı günler kala cihazla alakalı pek çok bilgi ortaya çıkarken, artık donanım özellikleri neredeyse tamamen kesinleşti. Cihazın fiyatı halen bilinmese de elbette ortadaki teknik özelliklere baktığımızda aşağı yukarı bir tahminde bulunabiliyoruz.

6,5 inçlik HD+ ekran kalitesi ile gelecek Motorola cihazı şimdilik hangi Android işletim sistemi modeliyle çalışacağını açıklamasa da diğer pek çok konuda bilgi veriyor. 5,000 mAh batarya kapasitesiyle epey saatler boyunca rahat bir kullanıma imkan tanıyacak cihaz 4 GB LPDDR4X RAM kapasitesiyle gelecek. Bununla beraber cihazda 64 GB’lık dahili depolama alanı kullanılacak. Ayriyeten bununla yetinmek istemeyen kullanıcılar için 1 TB’a kadar genişletilebilen microSD kart yuvasına yer verilecek.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Moto E7 Power Geekbench sızıntısında cihazın MediaTek Helio P22 yonga setiyle desteklendiği zaten öğrenilmişti. Tüm bunların haricinde Flipkart’tan alınan yeni bilgiler doğrultusunda arkada çift kamera bulunacağı, 13 MP ana kameraya ek olarak 2 MP‘lik makro lense yer verileceği söylendi. Ayriyeten yine arka yüzeyde bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

Bu özelliklerine baktığımızda Moto E7 Power’ın fiyatı için 200 Euro’dan düşük bir rakam belirleneceği tahmin ediliyor. Ancak tabii ki de bu konuyla ilgili en net bilgiyi ancak Cuma günü öğrenebilmiş olacağız.