Motorola imzalı yeni akıllı telefon modeli Moto E6i bugün resmen Brezilya pazarında piyasaya çıktı. Tamamen gündelik ihtiyaçlara yönelik olarak hazırlanan bu cihaz, düşük donanım özellikleri değerlendirildiğinde, fiyatı da göz önüne alınınca epey bir tepki çekiyor.

155.6 x 73.0 x 8.5 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında olan Motorola Moto E6i cihazı 720×1560 piksel çözünürlük oranını 6,1 inçlik HD+ Max Vision ekranıyla birleştirdi. 4G LTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS gibi bağlantı girişlerine yer veren cihazın nispeten eski olan Android 10 işletim sistemiyle açıldığı öğrenildi. Güvenli bir kullanım için cihazda arkaya monte edilmiş bir adet parmak izi sensörüne yer verildi.

Motorola Moto E6i Teknik Özellikleri

Ekran: 6,1 inç

İşlemci: Unisoc Tiger SC9863A

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 3.000 mAh, 10W

İşletim Sistemi: Android 10 Go

13MP f / 2.2 diyafram aralığına sahip ana kamerası bulunan Moto E6i telefonu buna ek olarak 2MP f / 2.4 derinlikli çift kamerayla arka modülünü tamamlıyor. Modülün hemen altında ise tekli LED flaşa yer verilmekte. Ön tarafta da görüntülü konuşmalar ve selfie çekimleri için 8MP‘lık ideal bir sensör bulunmakta. Giriş seviyesi özellikler ile tasarlanan modelin performansıysa Unisoc Tiger SC9863A yonga setinden besleniyor.

Motorola Moto E6i Yüksek Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

Şu anda Motorola’nın Brezilya’daki resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan Moto E6i’nin fiyatı yaklaşık 250 dolar olarak belirlenmiş durumda. Cihazın diğer ülkelere ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor, ancak bu fiyatlardan alıcı karşısına çıkması, satışları olumsuz yönde etkileyebilir. Zira fiyatına oranla donanım özelikleri epey bir aşağıda kalıyor.