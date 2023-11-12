Oppo, Samsung'un katlanır telefonlarını solladığını iddia ediyor

Oppo, Find N3 Flip ve Find N3 katlanabilir modellerinin, TUV Rheinland tarafından yapılan 1 milyon katlama testini başarıyla geçerek Samsung'un benzer cihazlarını geride bıraktığını açıkladı.

Katlanabilir telefon pazarında Samsung ile rekabet etmeye çalışan birkaç akıllı telefon üreticisinden biri olan Oppo, şimdi Find N3 Flip ve Find N3 katlanabilir cihazlarının TUV Rheinland tarafından 1 milyon katlama için onaylandığını ve Samsung'un Z Flip ve Fold cihazlarını geride bıraktığını iddia ediyor.

Oppo, Samsung'u geride bıraktığını öne sürüyor

İlginç olan şu ki, Ağustos ayında Find N3 Flip'i piyasaya sürdükten sonra şirket, cihazın 600.000 katlama için derecelendirildiğini söyledi. Ancak Find N3 (OnePlus Open klonu) Ekim ayında tanıtıldıktan sonra, şirket her iki cihazın da 1.000.000 katlama (her biri) için onaylandığını söyledi.

Bu derecelendirmenin tam olarak neden değiştiği belli değil. Belki de metodoloji değişti, ancak bu konuda herhangi bir bilgi yok. Belki de Oppo 600.000 katlamadan bahsederken çılgınca bir tahminde bulundu ve telefonlar TUV Rheinland'da beklenenden daha iyi performans gösterdi.

Buna karşılık Samsung, katlanabilir telefonlarının dayanıklılığını değerlendirmek için farklı bir sertifikasyon kuruluşu kullanıyor. Bureau Veritas ile işbirliği yapan Samsung, Galaxy Z Flip 5'i resmi olarak 200.000 kat için derecelendirdi.

Galaxy Z Flip 5, telefonu Motorola Razr 40 Ultra ile karşı karşıya getiren acımasız bir bağımsız testte bu rakamı aştı.

Oppo'nun katlanabilir cihazlarının Samsung'dan daha uzun ömürlü olup olmayacağını zaman gösterecek

Şu ana kadar, diğer katlanabilir telefonlar Galaxy Z Flip ve Z Fold serilerinin dayanıklılığını asla geçemedi. Ancak Oppo katlanabilir telefonlar çok daha yüksek bir derecelendirmeye sahip ve bu görmezden gelinemeyecek kadar yüksek.

Samsung ve Oppo tarafından kullanılan test metodolojileri benzerse, Oppo Find N3 serisi dayanıklılık testlerinde ve yıllar boyunca Galaxy Z serisinden daha iyi performans gösterebilir.