İlk katlanabilir akıllı telefon Samsung Galaxy Fold için kötü haber

Samsung, ilk katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Fold için artık güncelleme olmayacağını açıkladı. Böylece bir daha güncelleme almayacak olan Galaxy Fold, güncelliğini kaybetmiş oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılında akıllı telefon sektöründe yeni bir sayfa açmıştı. Şirketin ilk katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Fold, 2019 yılında piyasaya sürüldü. Galaxy Fold, duyuru açısından ilk katlanabilir akıllı telefon olmasa da satışa sunulan ilk katlanabilir akıllı telefon olmuştu. Ve bu model şimdi külüstür telefonlar mezarlığındaki yerini aldı.

Samsung, Galaxy Z Fold için Android 12'den sonra Android yükseltme güncellemesi vermedi. Ancak kullanıcıların korunmasını sağlayacak güvenlik güncellemeleri bugüne kadar devam etti. Kasım 2023 güvenlik güncellemeleri için bir açıklama yapan şirket, Galaxy Fold için artık güvenlik güncellemesi de verilmeyeceğini duyurdu.

Çok büyük bir güvenlik açığı tespit edilmezse güncellenmeyecek

Samsung'un aldığı karar, artık bu telefon için çaba sarf edilmeyeceğini gözler önüne seriyor. Telefon, çok büyük ve kritik bir güvenlik açığı ile karşı karşıya kalmaz ise bundan sonraki süreç için tek bir güncelleme bile almayacak. Şunu belirtmekte fayda var; eğer bir Galaxy Z Fold sahibiyseniz artık nispeten küçük çaplı güvenlik risklerine karşı savunmasız durumdasınız.

Katlanabilir akıllı telefonlar artık 4 yaşında ve Galaxy Fold, barındırdığı tasarım hataları nedeniyle gördüğü ilgiye rağmen yüksek satış rakamlarına ulaşmayan bir modeldi. Dolayısı ile Galaxy Fold alan çoğu kişinin çoktan daha yeni modellere geçiş yaptığını tahmin etmek güç değil.

Bu haberimizde Samsung Galaxy Z Fold'u anmış olsak da dikey olarak katlanan ilk Samsung telefon olan Galaxy Z Flip'i neden anmadığımızı sorgulamış olabilirsiniz. Bunun nedenini hemen açıklayalım. Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold'dan 1 yıl sonra, yani 2020 yılında piyasaya sürüldü. Bu yüzden bu akıllı telefon, önümüzdeki yıl da güncelleme alacak. Seneye bu zamanlar, Galaxy Z Flip'in de tarihin tozlu raflarına gömüldüğünden bahsediyor olacağız.