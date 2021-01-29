Geçtiğimiz ay Xiaomi telefonları için Çin pazarına özel olarak tanıtılan MIUI 12.5 kullanıcı arayüzü şimdi küresel lansman tarihini duyurdu. Beklenen yazılım güncellemesi nihayet 8 Şubat’ta tüm dünyada kullanılmaya başlanacak. İşte detaylar…

Xiaomi bugün sosyal medya kanalları üzerinden yayınladığı duyuruda MIUI 12.5 güncellemesi için küresel çıkış tarihi konusunda nihayet beklenen açıklamayı yaptı. Geçtiğimiz ay Çin’de duyurulan ara kullanıcı arayüzünün 8 Şubat tarihinden itibaren global çapta kullanılabileceği öğrenildi. Adını ilk defa Xiaomi Mi 11 telefonuyla beraber duyduğumuz güncellemenin herkes tarafından kullanılabilmesi için şimdi epey sayılı zaman kaldı.

Çok sayıda yenilik içeren MIUI 12.5 özellikleri itibariyle çeşitli iyileştirmeler, gizlilik önlemleri ve MIUI+ sistemi gibi sayısız avantajla beraber akıllı telefonlara gelmeye hazırlanıyor. Nihayet kararlı sürümüyle cihazlarımıza gelecek bu yazılım güncellemesi hangi cihazlara geleceğini geçtiğimiz haftalarda resmen tüketicilere duyurmuştu. Bunlar arasında tahmin edileceği üzere Xiaomi ve Redmi markalarının en yeni ya da üst düzey telefonları yer alıyor.

MIUI 12.5 Güncellemesi Alacak Akıllı Telefonlar