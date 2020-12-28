Xiaomi şirketi bugün yeni ara güncellemesi olan MIUI 12.5 yazılımı ile kullanıcılarının karşısına çıktı. İlk defa Mi 11 telefonu üzerinde çalışacağı öğrenilen cihazın destekleyeceği tüm telefonlar da resmen açıklandı. Ayriyeten Kapalı Beta sürümüyle sistemin ne zaman kullanılmaya başlayacağı da netlik kazandı. İşte ayrıntılar…

Bir süredir büyük umutlarla beklenen MIUI 12.5 güncellemesi bugün Xiaomi tarafından resmen duyuruldu. MIUI 12.5’in özellikleri arasında MIUI+, canlı duvar kağıtları, geliştirilmiş gizlilik ayarları, güvenlik iyileştirmeleri ve daha pek çok yenilik yer alırken; yazılımın yine bugün tanıtılan Xiaomi Mi 11 telefonu ile ilk defa kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.

Snapdragon 888 yonga seti kullanılan ilk telefon olma özelliğini elinde taşıyan Xiaomi Mi 11‘in, aynı zamanda şimdiye kadar geliştirilmiş en iyi ekran koruma sistemi olan Gorilla Glass Victus‘tan yararlanan ilk cihaz olacağı da zaten biliniyordu. Şimdi tüm bunların üzerine bir de Android 11 tabanlı telefonun yeni arayüz güncellemesi MIUI 12.5 ile çalışacağı doğrulandı.

MIUI 12.5 Güncellemesi Alacak Telefonlar

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiao mi Mi CC9e

Xiaomi Mi CC9 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

MIUI 12.5 çıkış tarihi itibariyle bu gece Kapalı Beta sürümünü kullanıcılara açacağını duyururken, Herkese Açık Beta‘nın ise Ocak ayında ancak kullanılmaya başlanacağı söyleniyor.