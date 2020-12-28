Xiaomi şirketi bugün yeni ara güncellemesi olan MIUI 12.5 yazılımı ile kullanıcılarının karşısına çıktı. İlk defa Mi 11 telefonu üzerinde çalışacağı öğrenilen cihazın destekleyeceği tüm telefonlar da resmen açıklandı. Ayriyeten Kapalı Beta sürümüyle sistemin ne zaman kullanılmaya başlayacağı da netlik kazandı. İşte ayrıntılar…
Bir süredir büyük umutlarla beklenen MIUI 12.5 güncellemesi bugün Xiaomi tarafından resmen duyuruldu. MIUI 12.5’in özellikleri arasında MIUI+, canlı duvar kağıtları, geliştirilmiş gizlilik ayarları, güvenlik iyileştirmeleri ve daha pek çok yenilik yer alırken; yazılımın yine bugün tanıtılan Xiaomi Mi 11 telefonu ile ilk defa kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.
Snapdragon 888 yonga seti kullanılan ilk telefon olma özelliğini elinde taşıyan Xiaomi Mi 11‘in, aynı zamanda şimdiye kadar geliştirilmiş en iyi ekran koruma sistemi olan Gorilla Glass Victus‘tan yararlanan ilk cihaz olacağı da zaten biliniyordu. Şimdi tüm bunların üzerine bir de Android 11 tabanlı telefonun yeni arayüz güncellemesi MIUI 12.5 ile çalışacağı doğrulandı.
MIUI 12.5 Güncellemesi Alacak Telefonlar
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Ultra
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi CC9e
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
MIUI 12.5 çıkış tarihi itibariyle bu gece Kapalı Beta sürümünü kullanıcılara açacağını duyururken, Herkese Açık Beta‘nın ise Ocak ayında ancak kullanılmaya başlanacağı söyleniyor.
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