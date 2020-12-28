Xiaomi bugün yeni MIUI 12.5 arayüzü yazılımını duyurdu. Şirketin yayınladığı ara güncelleme, eski versiyona göre pek çok değişiklik içermekle birlikte önemli bazı yenilikler de hazırlıyor.

Standart MIUI 12 yazılımına göre daha hafif, daha hızlı ve performans odaklı bir ara güncelleme olan MIUI 12.5 yazılımı bugün resmen tanıtıldı. Eskiye oranla %35 daha az bellek kaplayan sistem, %25’e kadar güç tasarrufu elde etmenizi sağlıyor. Ayriyeten çekirdek hacminden %20 oranında daha az tüketim sağlamakta.

Xiaomi’nin yeni yazılım güncellemesi getirdiği yenilikler açısından en çok da MIUI+ özelliği ile dikkat çekti. Şu anda Beta sürümünde çalışan sistem, MIUI 12.5 telefonlar için ilginç bir bilgisayar entegrasyonu sağlıyor. Telefonunuz şarjda iken bilgisayarınızdan cihazınıza bağlanıp bildirimlerinizi yönetme, uygulamaları açma, mobil cihazdan web sayfalarını görüntüleme gibi çok sayıda işlev yer alıyor.

Yeni duvar kağıtları ile birbirinden ilgi çekici canlı wallpaper desteği getiren MIUI 12.5, gece ve gündüz değişiklik gösterecek gerçek zamanlı tasarımıyla göze oldukça hitap ediyor. Yeni bildirim sesleri ile dünyanın dört bir yanından usta ses sanatçıları ile çalışan Xiaomi, ayriyeten haptikler konusunda da gelişmiş teknolojilerden faydalanıyor.

Tüm bunların yanı sıra MIUI 12’yi kolaylıkla bir kenarı koyup gönül rahatlığıyla güncelleme yapabileceğiniz birbirinden hoş özelliklere sahip MIUI 12.5, çeşitli gizlilik ayarları ve iyileştirmeler sayesinde Xiaomi telefonlarını daha güvenli kılıyor. Bugün piyasaya tanıtılan Xiaomi Mi 11, mevcut güncellemeyi alacak ilk telefonlardan biri olurken, yakında daha fazla cihazın güncellemeden faydalanacağı da biliniyor.