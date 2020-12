Koronavirüsü salgını ile beraber sosyal izolasyon altına giren pek çok oyun sever, vaktinin büyük bir kısmını YouTube Gaming üzerinde geçirmeye başladı. Şirketin Amazon’un Twitch platformuna rakip olarak 2015 yılında başlattığı canlı oyun yayınları hizmeti, eskiden bağımsız bir uygulama halinde yayındayken şimdi standart YouTube’a katılarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları bünyesine topladı.

2020 yılının son günlerinde Spotify, Tinder, Google Play Store gibi pek çok şirket yıl sonu kullanıcı raporlarını ortaya çıkarırken, YouTube Gaming de geri kalmadı ve rekor kıran yılın istatistiklerini resmen yayınladı. 100 milyardan fazla izlenme süresi ve 40 milyonun üzerinde aktif kanal ile YouTube Oyun tarihinin en verimli yılı olduğu açıklandı. YouTube’ta bu sene 1.000’in üstünde içerik oluşturucu 5 milyon abone kazandı ve yüzlerce kanalın ise 10 milyon üzeri abonesi oldu. Pandemi koşulları birçok YouTuber’ın işini engellemenin aksine daha da geliştirdi.

We’re not saying the YouTube Gaming community is the best but wow it kind of is! 100 billion watch time hours? 🤯 Over 40 million active gaming creators? 🤯 Check out our 2020 wrap up over on the YouTube blog: https://t.co/p14IKq9Sha pic.twitter.com/8LWfoLhrE6

— YouTube Gaming (@YouTubeGaming) December 8, 2020