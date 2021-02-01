Amerika merkezli başarılı otomobil üreticisi Ford, araç işletim sistemleri için Google ile çalışacak. 2023 yılından itibaren Ford’un milyonlarca arabası Android desteğine sahip olacak. İşte detaylar…

Michigan, Detroit menşeli Amerikan çok uluslu araba üretim şirketi Ford, yapılan son açıklamalara göre Google ile büyük bir anlaşma gerçekleştirdi. Şirketin 2023 yılından itibaren milyonlarca aracında akıllı teknolojiyi güçlendirmek adına Android işletim sisteminden yararlanılacağı öğrenildi. Başta bilgi olmak üzere eğlence tabanlı çeşitli hizmetler, herhangi bir telefon ya da tablet gibi yardımcı araçlar kullanılmadan arabanın yerel parçalarından biri olarak kullanılacak.

Artık yoluna Google işletim sistemi ile devam eden Ford araçlarında Google’ın sesli asistan uygulaması, Haritalar hizmeti ve çeşitli Android uygulamalarının destek vereceği öğrenildi. Ford’un Android’le olan kapsamlı entegrasyonu kapsamında sürücüler ve yolcular Asistan’ı istedikleri ölçüde kullanarak bir dizi ayrıcalıklı özelliklerden faydalanabilecek. Buradan mevsim ayarları gibi ayarlamalar yapmak da mümkün olacak. Aynı zamanda Amazon tarafından geliştirilen Alexa sesli asistanının ve Apple CarPlay halen çalışmayı sürdüreceği de ekleniyor.

2023 yılından itibaren milyonlarda araba için Android işletim sistemini devreye sokacağını açıklayan Ford, hangi araçlarının bu kapsamda destekleneceğini ne yazık ki ifade etmedi. Yine de Çin dışında dünyanın hemen her yerinde satışa çıkacak bu cihazlarda, şirketin en yeni modellerinin Google’ın yazılımından faydalanabileceği düşünülüyor. Şimdilik konuyla ilgili bilgiler henüz çok taze ve kısıtlı olduğu için fazla detaya yer verilmedi. Ancak ilerleyen dönemlerde daha fazla bilgiye sahip olacağız.