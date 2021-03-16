Microsoft, Japon devleri Sega ve Konami’yi satın alıp Oyun konsolu alanında Sony ile arasındaki farkı kapatmayı düşünüyor. Bu satın alma gerçekleşirse, Microsoft’un oyun konsolu markası Xbox ile Sony oyun konsolu PS5 arasındaki rekabet kızışacak.

Sega: Japonya menşeli video oyunu geliştiricisi ve Arcade oyun makinaları üreticisidir. Dünyanın en büyük 6. video oyun şirketidir.

Konami: Yine Japonya’lı bir şirket olup Video oyunları üreticisidir. Dünyanın bir çok yerinde Kumarhane de işletmektedir. dünyanın en büyük oyun şirketleri arasında 20. sırada yer almaktadır. Japonya’da sağlık ve Fitnes alanları dahil olmak üzere Dünya genelinde 22 tane yan kuruluşu vardır.

Uzun süredir bu satın almaların gerçekleşebileceği söylentilerinden sonra yeni gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Microsoft Xbox ailesine katılan Bethesda ve ZeniMax Media‘nın sonrasında, sırada Sega ve Konami olduğu iddiaları daha fazla dillendirilmeye başlandı.

Şubat 2021 de Nintendo Switch konsol satışlarının 78 bin adetle açık ara önde olduğu Japonya’da Sony PS5 satışları 34 bin adetle 2. sırada yerini aldı. Bunun yanında Xbox X ve S serilerinin 3 bin adet ve Xbox One‘ın ise sadece 10 adet satılmış olmasıyla Microsoft’un, Sega ve Konami için atağa geçeceği anlaşılıyor.