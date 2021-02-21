Microsoft’un geliştirdiği popüler kelime işlemci programı Microsoft Word şimdi şahane bir özellik alıyor. Çok yakında Word’de yazı yazarken opsiyonel olarak “tahmin edilen kelimeler” özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz. İşte detaylar…

İlk defa 1983 yılında Xenix sistemleri için özel olarak üretilen Word, başlangıçta Multi-Tool Word adıyla yayınlanmıştı. Günümüze kadar pek çok evre geçiren ve birçok platformda yer alan program 1989’dan bu yana Windows bilgisayarların adeta vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Günümüzde mobil cihazlar aracılığıyla da rahatlıkla kullanılabilen uygulama uzun yıllardır kademeli şekilde büyümeye devam ediyor. Şimdi bu büyümenin bir parçası olarak yıllardır beklenen o özelliğin nihayet Word’e geleceği müjdeleniyor!

Özellikle de yavaş klavye kullanan insanları oldukça sevindirecek bu güncelleme, Android ve iOS telefonlar sayesinde yakından hakim olduğumuz “kelime tahmin” özelliğini aktif hale getirecek. Bu sayede program, siz bir cümle yazarken sıradaki kelimenizin ne olduğunu tahmin edip karşınıza çıkaracak; onayladığınız takdirde ise anında yazıya ekleyerek size verimlilik kazandıracak. Böylelikle zamandan tasarruf etmeniz de mümkün olacak.

Güncelleme geldikten sonra kelime öneri fonksiyonunun çalışması ise oldukça pratik olacak. Siz yazı yazarken karşınıza gerçek zamanlı olarak tahminler çıkacak; siz sekme tuşuna basarak önerilen kelimeyi onaylayabilecek, yahut ESC tuşuyla iptal edebileceksiniz. Şu anda geliştirilme aşamasında olan bu özellik tahminlere göre muhtemelen önümüzdeki aylarda nihayet Windows ve Mac OS kullanıcılarına sunulacak.