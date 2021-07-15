Yeni hizmet ilk etapta yalnızca işletmeler için mevcut, ancak Microsoft’un bulut platformlarına verdiği önem göz önüne alındığında, gelecekte bir noktada tüketicilere sunulması kuvvetle muhtemel. İster tek kişilik bir gösteri, ister dev bir kuruluş olun, Microsoft her büyüklükteki işletme için Windows 365 sunuyor. Windows 365‘i Mac‘e ek olarak iPad‘de çalıştırabilirsiniz.

Microsoft‘un akışlı Xbox hizmetinin bulutta sanal bir Xbox oluşturması gibi, Windows 365 de sanal bir bulut bilgisayarı oluşturur. Windows 365 ile kurduğunuz bulut bilgisayarlar, tıpkı fiziksel bir bilgisayar gibi tamamen kişiselleştirilebilir. Sanal bir PC’ye ne kadar RAM ve depolama alanı gireceğini de seçebilirsiniz. Microsoft‘un web sitesine göre, bir bulut bilgisayarı 512 GB ve 16 GB RAM’e kadar yapılandırabilirsiniz.

Windows 365, herhangi bir cihazda tam Windows uygulamalarıyla “anında önyükleme deneyimi” akışı sağlayabilir. Bulut tabanlı bilgisayarınız durumunu kaydeder, böylece cihazlar ve platformlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bu, iPad’in yalnızca bir web tarayıcısı aracılığıyla mümkün olmasına rağmen, geleneksel pencereleme ve uygulamalarla eksiksiz bir masaüstü işletim sistemini ilk kez çalıştırabileceği anlamına geliyor.

Microsoft, Zero Trust mimarisiyle bulut bilgisayarları güvende tutmak için adımlar attığını söylüyor. Windows 365 aracılığıyla sanal bir bilgisayarda oturum açmak, çok faktörlü kimlik doğrulama gerektirir. Depolanan verilerden ağ trafiğinize kadar her şey şifrelenir.

Şirket, işletme yöneticilerinin kuruluşlarının tüm bulut bilgisayarlarını takip edebilmeleri için Azure Sanal Masaüstü platformunda Windows 365 oluşturdu.

Microsoft’un Windows 365‘i tüketicilere bir an önce sunacağını umuyoruz. iPad Pro‘mda geleneksel bir masaüstü ortamı kullanabilmeyi çok isterim ve eminim ki bunu yapacak pek çok başka insan da vardır. Mac kullanıcıları, Windows‘u Boot Camp veya Parallels aracılığıyla yüklemelerini gerektirmeyeceğinden, bir tüketici bulut bilgisayarından da faydalanabilir.

Ne Zaman Çıkacak?

Microsoft, Windows 365‘i 2 Ağustos 2021’de her büyüklükteki işletmeye sunacak. Windows 365, piyasaya çıktığında Windows 10‘u destekleyecek ve daha sonra Windows 11‘e yükseltilebilecek. Windows 365, Mac‘lerde, iPad‘lerde, Android cihazlarda ve Linux cihazlarda modern web tarayıcılarında çalışacak.