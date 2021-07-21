Bugünden itibaren, belirli Insider’lar, Windows 11‘de bulunan ve şu anda oturum açmalarına, kişi eklemelerine, bireysel ve grup sohbetleri aracılığıyla işbirliği yapmalarına ve görev çubuğundaki Sohbet açılır penceresinden yararlanmalarına olanak tanıyan yeni bir Teams entegrasyonunu test edebilecek.

İçeridekiler, şu anda hangi uygulama penceresini açtıklarına bakılmaksızın, son sohbetlerinin bir listesini açmak için görev çubuğundaki Sohbet simgesine tıklayabilir veya Win+C tuşlarına basabilir. Buradan, tam masaüstü deneyimini başlatmak için Sohbet açılır penceresindeki “Microsoft Ekiplerini Aç” seçeneğine de tıklayabilirler. Windows 11‘de yerel olarak tasarlanmış sohbet bildirimlerine satır içi yanıt vermek de mümkündür.

Mevcut kişiler Skype veya Outlook’tan senkronize edilebilirken, yenileri doğrudan e-posta adreslerine veya telefon numaralarına mesaj göndererek eklenebilir. Benzer şekilde, e-posta yoluyla da paylaşılabilen URL’leri kullanarak insanları grup sohbetlerine ve video görüşmelerine davet edİlebilcek.

Microsoft, Teams deneyiminin Windows 11’e uyarlandığını ve işletim sistemini çalıştıran herhangi bir cihazda kullanılabileceğini söylüyor. Çoklu görev özellikleri, Teams ve diğer uygulamalar arasında çalışır ve yazılımın görsel tasarımı, yuvarlatılmış köşeler gibi Windows 11’in tasarım öğelerini izler.

Bununla birlikte, birkaç sınırlama da var. Şu anda Microsoft Teams’den Sohbet yalnızca İngilizce (ABD) olarak yerelleştirilmiştir, herhangi bir çevrimdışı özelliği yoktur ve henüz Teams’in eksiksiz yerel özellik setini desteklememektedir. Ayrıca, kişileri Outlook veya Skype’tan senkronize etmek 24 saate kadar sürebilir ve kişinin birden fazla e-posta kimliği veya telefon numarası varsa, yalnızca birincil numara gösterilecektir. Zaman zaman, Sohbet açılır penceresi de açık durumda takılabilir. Bu gibi durumlarda Microsoft, aşağıdaki ayarı kapatıp tekrar açmanızı önerir: Ayarlar uygulaması > Erişilebilirlik > Görsel Efektler > Animasyon Efektleri.

Microsoft Teams’den Sohbet açılır penceresinin kademeli olarak Insider’lara sunulduğunu ve henüz herkes tarafından kullanılamayabilir. Bugünden itibaren test etmek üzere seçilmiş olmanız şartıyla, görev çubuğundaki yeteneği görmek için cihazın yeniden başlatılması da gereklidir.