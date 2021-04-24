Microsoft, Windows 10 sistemine yeni bir eklenti sundu ve Xbox tarafına ise FPS Boost genişletmesi uyguladı.

Windows 10 sistemine gelen eklentiden bahsetmek gerekirse görev çubuğuna yeni bir widget eklendi. Yeni eklenen eklenti Windows sisteminin sağ alt tarafına geliyor ve bu eklenti sayesinde birçok önemli detay kısa bir çubuk ile gösteriliyor.

Akıcı bir şekilde değişen widget içerisinde hava durumu, borsa ve spor mücadelelerinin son durumları gibi birçok veri gösteriliyor. Kullanıcılar bu eklenti içerinde gösterilenleri düzenleyebildiği gibi eklenti üzerine tıklama halinde ise daha detaylı bir pencere görünümü açılıyor.

Haberlerden gündeme kadar birçok önemli gelişmeyi küçük bir eklenti ile sunun Windows 10 bu yeni özelliğini yapay zeka ile desteklendiğini de belirtiyor.

Microsoft, Windows dışında Xbox Tarafına da Yeni Özellik Sundu

Microsoft’un hatırlatmak adına konsolları olan Xbox Series X ve Series S için yayımlan oyundaki kare hızlarına FPS Boost özelliği sunulabiliyor. Kısaca hali hazırda 30 ya da 60 FPS hızlarında çalışan oyunlar 60 FPS yada 120 FPS hızlarına çıkarılabiliyor.

Bu özellik Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 ve son olarak Watch Dogs 2 oyunları ile kullanılmaya başlandı. Gün itibari ile Xbox Series X konsoluna 120 FPS veren oyunlar EA oyunları eklendi.

120 Kare Hızında Çalışan Oyunların Listesi Şu Şekilde;

Battlefield 1

Battlefield 4

Battlefield V

Mirror’s Edge Catalyst

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront

Titanfall

Titanfall 2

Unravel 2

Xbox Series S oyunlarında FPS aralıkarı değişiklik gösterebiliyor. Listeye ilerleyen günlerde yeni yapımların ekleneceği belirtiliyor.