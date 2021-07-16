Microsoft‘un çabalarının büyük kısmı yaklaşmakta olan Windows 11‘e girerken, hala Windows 10‘a yönelik bir sonraki özellik güncellemesi üzerinde çalışıyor. Bugün, firma 21H2 güncellemesinin WPA3 H2E desteği, basitleştirilmiş parolasız dağıtımlar dahil olmak üzere birkaç yeni özellik sunacağını paylaştı. İş için Windows Hello ve Linux için Windows Alt Sisteminde (WSL) ve Windows üzerinde Linux için Azure IoT Edge (EFLOW) dağıtımlarında GPU hesaplama desteği.

Windows 11, tüm Windows 10 bilgisayarlarda desteklenmeyeceğinden, 21H2 ve sonraki sürümler, önümüzdeki yıllarda Windows 10‘a bağlı kalan kişiler için önemli olacaktır. Bu nedenle Microsoft, bu güncelleştirmenin 2004 veya sonraki sürümlerini çalıştıran herhangi bir Windows 10 sistemine hızlı bir şekilde yüklenmesini ve Windows‘un Home ve Pro sürümlerinde 18 ay boyunca hizmet verilmesini, Enterprise ve Education sürümlerinin ise 30 ay boyunca desteklenmesini sağlıyor.

Ek olarak, Windows 10 Uzun Vadeli Hizmet Kanalı’nın (LTSC) bir sonraki sürümü, 21H2 ile yaklaşık aynı zamanda piyasaya sürülecek ve beş yıl boyunca güncellemeler sağlayacaktır. Bu, bilgisayarları çok düzenli olarak yükseltmek istemeyenler için kullanışlı olacaktır.

Microsoft, sistemleri Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılamadığı için Beta kanalından Sürüm Önizleme kanalına taşınan Windows Insider’lara 21H2 derlemelerini sunmaya başladı. Bu kullanıcılar Microsoft’a güncelleme hakkında geri bildirim sağladıktan sonra, güncelleme bu takvim yılının ikinci yarısında genel kullanıma sunulacaktır. Windows 10 LTSC sürümü hakkında daha fazla bilgi yakında paylaşılacaktır.