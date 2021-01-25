Teknoloji devi Microsoft, hayatını kaybeden insanlarla yapay zeka yöntemiyle sohbet edebileceğiniz bir chatbox üzerinde çalışıyor. Bu ilginç teknolojinin patentini alan şirket, yeni projesiyle akıllara bilim kurgu filmlerini getiriyor…

Charlie Brooker tarafından yaratılan ve halen daha Netflix ekranlarında devam eden Black Mirror dizisi bilim kurgu temasını teknolojiyle harmanlayarak gelecekte olabilecek korkunç senaryoları seyircisine anlatmasıyla ün salıyor. Sevilen dizi Black Mirror’un 2. sezon 1. bölümü Be Right Back, eşini kaybeden bir kadının yapay zeka teknolojileri sayesinde onunla konuşmasını ve yeniden iletişim kurmasını konu alıyordu. Pek çok insanın en sevdiği bölüm olan bu hikaye korkutucu bulunmakla beraber ilerleyen yıllarda böylesi bir teknolojinin mümkün hale gelebileceğini de bizlere hatırlatmıştı.

Şimdi Black Mirror’un bu bölümü kısmen gerçek oldu diyebiliriz… Zira Microsoft şirketi yapay zeka yoluyla ölmüş insanlarla sohbet edebileceğimiz bir teknolojinin patentini almış durumda. Merhum kişinin eski görüntüleri, ses dosyaları, sosyal medya paylaşımları, özel mesajları ve diğer kişisel bilgilerinin bir araya getirilmesiyle oluşturabilecek bu sistem; yaşayan insanların bir illüzyon yoluyla da olsa hayatını kaybetmiş yakınlarıyla yeniden iletişim kurmalarını mümkün hale getirebilir. Hem de yalnızca mesaj yöntemiyle değil, sesli bir sohbet bile gerçek olabilir.

Tahminlere göre sohbet botu için sadece bir arkadaş, akraba ya da tanıdık değil; aynı zamanda ünlü ve kurgusal karakterler ile de iletişim kurulabilecek. Şimdilik böylesi bir teknoloji için belki çok erken olsa da ilerleyen zamanlarda Microsoft’un bunu hayata geçirmesi gayet olası duruyor. Peki ya siz böyle bir teknoloji piyasaya çıktığı takdirde, onu kullanmayı düşünür müydünüz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!