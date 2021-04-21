Dev şirket Microsoft, oyuncu dünyası için vazgeçilmez olan Discord uygulaması için yaklaşık 10 milyar dolar vermek istediği haberleri yapılmıştı.

Satın alım gerçekleşirse para kazancı oldukça düşük olan Discord uygulamasını bir şekilde Xbox dünyasına entegre edeceği ya da benzer bir şekilde kullanılacağı iddiaları konuşuldu.

En son haberler ise Microsoft’un Discord için oldukça yüksek bir ücret ödemek istediği fakat Discord yönetiminin konuya olumsuz yaklaştığı haberleri paylaşılmıştı.

Bugün ise Discord’un satın alım hakkında net bir şekilde olumsuz cevapladığı aktarıldı. Discord için oldukça yüksek bir meblağ ödeniyordu fakat aktarılana göre Discord uzun bir süre daha bağımsız şekilde kalmak istiyor.

Başta Reddit olmak üzere birçok kanallarda oyuncuların bu satın alımı desteklemediği aktarıldı. Microsoft’un Discord sistemini satın aldığı zamanda ücretli bir şekilde kullanıma sunacağı düşünülüyordu.

Microsoft, Discord Uygulamasını Alamadı Fakat Bünyesine Birçok Uygulamayı Almıştı

Microsoft geçtiğimiz aylarda Bethesda şirketin rekor ücrete satın almıştı. Bethesda şirketinin altında bulunan ZeniMax Media, ZeniMax, ID Software, Arkane Studios, Tango Gameworks, Alpha Dog Games, Machine Games ve Roundhouse Studios stüdyoları da Microsoft himayesine geçmiş durumda.

Microsoft’un bu satım alım için Bethesda ve altındaki tüm şirketlere toplam 7,5 milyar dolar verildiği aktarıldı.

Satın alım sonrasın birçok efsaneleşmiş Bethesda oyunları Microsoft yönetiminin altına geçti.