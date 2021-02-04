Microsoft’un işletmelere özel uzaktan çalışma uygulaması Microsoft Viva resmen duyuruldu. Çalışanlar ve işletmeler için evden çalışmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış portal, bugün piyasaya sürülüyor. İşte detaylar…

Teknoloji devi Microsoft, bugün EXP olarak adlandırılan Çalışan Deneyimi Platformu Viva’yı tanıttı. Eğer daha önce EXP’nin ne olduğunu hiç duymadıysanız bu konuda kesinlikle yalnız değilsiniz. Zira bu kategori Microsoft‘un hayatımıza kazandırdığı bir kavram oldu. Bunun ilk parçası olarak da Viva hizmet vermeye başladı. Koronavirüsü döneminde evden çalışanları daha rahat şartlara ulaştırmayı amaçlayan portal Viva Connections, Viva Insights, Viva Learning ve Viva Topics olmak üzere dört farklı kategoriye ayrılıyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi şartlarından etkilenen kurumsal firmaların yükünü azaltmak istediklerini vurgulayarak platformu şöyle tanımlıyor: “Dünyanın gördüğü en büyük ölçekli uzaktan çalışma deneyine katıldık. Dünya iyileştikçe geri dönüş yok. Ne zaman, nerede ve nasıl çalıştığımızdaki esneklik kilit önemde olacak.”

Kendi başına bir uygulama olmayan Microsoft Viva daha ziyade işletmelerin pandemi ve evden çalışma şartlarına uyum sağlamasına yardımcı olmak adına tasarlanan bir platformdur. Çalışanların dijital çalışmalara ayak uydurmasına yönelik hazırlanan servis, Microsoft Teams uygulaması ile işbirliği içinde çalışıyor. Var olan bir işletmenin temel bileşenlerini merkezi konumda toplayarak çalışan sistem, eskilerin intranetine benzer bir biçimde çalışıyor. Platform şu anda sektörde “dijital iş yerinize açılan kapı,” olarak tanımlanıyor.