Bugün ayın ikinci Salı günü, yani Windows’un tüm desteklenen sürümlerinin toplu güncelleştirmeleri aldığı Salı Yaması’nın zamanı geldi. Ancak geçtiğimiz ay, Windows için çok sayıda güncellemenin desteklenen tüm sürümlere dağıtıldığı yoğun bir ay oldu ve bunlardan bazıları PrintNightmare güvenlik açığını gidermek için zorunlu güncellmeleri gibi. Bu düzeltmeler, henüz yüklememiş olanlar için bu toplu güncellemelere dahil edilmiştir. Oyun performansı ve PDF sorunlarını gidermek için güncellemeler de yapıldı.

Redmond firması ayrıca, toplu güncellemelerle hizmet verilmeye başlanan ilk Windows 11 Insider Preview derlemesini geçen ayın sonlarında yayınladı. Ancak, bu sürümler şimdilik olağan Çarşamba ritmine bağlı olabileceğinden, bugün Dev kanalı için yeni bir güncelleme sunulmamaktadır.

Windows 10‘a gelince, en yeni ve tam olarak desteklenen üç sürüm olan 2004, 20H2 ve 21H1, KB5004237’yi alıyor ve yapıları sırasıyla 19041.1110, 19042.1110 ve 19043.1110’a yükseltiyor. Bunun nedeni, Ekim 2020 Güncellemesi ve Mayıs 2021 Güncellemesi yalnızca etkinleştirme paketleri olmak üzere üç sürümün aynı kod temeli üzerinde oluşturulmuş olmasıdır. Güncellemeler, PrintNightmare düzeltmelerinin bir parçası olarak tanıtılan Zebra yazıcılar gibi belirli yazıcı türleriyle ilgili sorunlar için düzeltmeler getiriyor.

Her zamanki gibi, bu güncellemeler Windows Update aracılığıyla kullanıcılara sunuldu.

İşte tam olarak desteklenen üç Windows sürümü için güncellemenin öne çıkan özellikleri:

Kullanıcı adlarını ve şifreleri doğrulamak için güncellemeler.

Windows temel işlemleri gerçekleştirirken güvenliği artırmaya yönelik güncellemeler.

Belirli yazıcılarda yazdırmayı zorlaştırabilecek bir sorunu güncelleştirir. Bu sorun, çeşitli markaları ve modelleri etkiler, ancak öncelikle bir USB bağlantı noktası kullanarak bağlanan fiş veya etiket yazıcılarını etkiler.

Güncellemenin getirdiği düzeltmelerin tam listesi:

Belirli yazıcılarda yazdırmayı zorlaştırabilecek bir sorunu giderir. Bu sorun, çeşitli markaları ve modelleri etkiler, ancak öncelikle bir USB bağlantı noktası kullanarak bağlanan fiş veya etiket yazıcılarını etkiler.

PerformTicketSignature ayarı desteğini kaldırır ve CVE-2020-17049 için Uygulama modunu kalıcı olarak etkinleştirir. Etki alanı denetleyicisi sunucularında tam korumayı etkinleştirmek için daha fazla bilgi ve adımlar için bkz. CVE-2020-17049 için Kerberos S4U değişikliklerinin dağıtımını yönetme.

CVE-2021-33757 için Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) şifreleme korumaları ekler. Daha fazla bilgi için bkz. KB5004605.

Birincil Yenileme Belirteçlerinin güçlü bir şekilde şifrelenmediği bir güvenlik açığını giderir. Bu sorun, belirteçlerin süresi dolana veya yenilenene kadar yeniden kullanılmasına izin verebilir. Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için bkz. CVE-2021-33779.

Windows Uygulamaları, Windows Yönetimi, Windows Temelleri, Windows Kimlik Doğrulaması, Windows Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC), İşletim Sistemi Güvenliği, Windows Sanallaştırma, Windows Linux, Windows Çekirdeği, Microsoft Komut Dosyası Motoru, Windows HTML Platformları, Windows MSHTML için güvenlik güncelleştirmeleri Platform ve Windows Grafikleri.

Her zamanki gibi, desteklenen sürümler Windows Güncellemeleri aracılığıyla zorunlu güncellemeler alacaktır. Arka planda kurulmaları gerekir. Ancak, bunların indirilip indirilmediğini ve bir yüklemeyi bekleyip beklemediğini kontrol etmek için Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik > Windows Güncelleme’ye de gidebilirsiniz. Microsoft, Windows 10 ile birlikte Windows 8.1 kullanıcıları ve Windows 7 için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmelerini seçenler için de güncellemeler yayınlıyor.