Bir dizi kuruluş ve birey için devam eden salgında uzaktan çalışma ortamında gezinmek özellikle zor oldu. Microsoft Teams gibi uygulamalar çevrimiçi işbirliğini geliştirmiş olsa da hala yapılması gereken işler var. Artık Microsoft, toplantılar için oluşturulan Teams uygulamalarının artık Android ve iOS‘ta kullanılabileceğini duyurdu.

Teams, kullanıcıların toplantı öncesi, içi ve sonrası deneyimleri arasında etkileşim kurmasını sağlamak için Kanban panoları, eyleme dönüştürülebilir diyaloglar ve anketler gibi uygulamalar ve etkinlikler sunar. Bu özellik, masaüstü bilgisayarlar için Kasım ayında duyurulmuştu, ancak bugüne kadar mobil cihazlarda mevcut değildi. Şimdi, Android ve iOS cihazlar için de kullanıma sunuluyor.

Mobil deneyim masaüstüne benzer. Toplantı uygulamalarına toplantıdan önce veya sonra bir sekmeden erişilebilir. Toplantı sırasında uygulamalarla etkileşim kurmak istiyorsanız, bu amaçla kullanabileceğiniz bir toplantı içi panel bulunmaktadır. Ayrıca Microsoft, toplantı sırasında gerçekleşen tüm etkinlikler için yeni bir bildirim başlattı. Etkinlikle ilgili ayrıntılı ayrıntılara inmek için bildirim başlığındaki “Görüntüle” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Masaüstü ile bu denklik, mobil cihazlarını iş için aktif olarak kullananları kesinlikle memnun edecektir. Bununla birlikte Microsoft, uygulamaların toplantıya organizatör tarafından masaüstü aracılığıyla eklenmesi gerekeceği konusunda uyardı. Ayrıca, şu anda tüm uygulamalar mobil cihazlar için mevcut değildir, ancak üçüncü taraf geliştiriciler, uygulamalarını sürekli olarak mobil kullanım için optimize edeceklerdir. Bu işlevi kullanmak isteyen kullanıcılar, Android ve iOS’ta Teams’in sırasıyla 2021031702 ve 2021032701 sürümlerinin en son sürümüne güncelleme yaparak bunu yapabilir.