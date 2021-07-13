RiskIQ, Microsoft‘un kendi bulut hizmetleri, AWS, şirket içi sunucuları ve tedarik zinciri saldırılarında çok çeşitli siber saldırılara karşı yönetim araçları ve tehdit istihbaratı sağlıyor. Microsoft anlaşmaya değer vermese de Bloomberg, şirketin RiskIQ için 500 milyon dolardan fazla ödediğinin söylendiğini bildirdi.

Bulut tabanlı RiskIQ yazılımı, ağlar ve cihazlar arasındaki güvenlik sorunlarını tespit eder ve şirket, Box, ABD Posta Servisi, BMW, Facebook ve American Express’i müşteri olarak listeler. RiskIQ ilk olarak 2009 yılında kuruldu ve giderek güvenlik tehditlerini analiz etmede önemli bir oyuncu haline geldi.

Microsoft, RiskIQ‘yu kendi güvenlik sistemine nasıl entegre edeceğine dair ayrıntılı bir plan yapmadı, ancak sonunda RiskIQ’nun yazılımını Microsoft 365 Defender, Microsoft Azure Defender ve Microsoft Azure Sentinel’de kullanmak zorunda.

Microsoft bulut güvenliği başkan yardımcısı Eric Doerr, “RiskIQ, desteklemeye, beslemeye ve büyütmeye devam edeceğimiz güçlü bir müşteri tabanı ve güvenlik uzmanları topluluğu oluşturdu” diyor. “RiskIQ’nun teknolojisi ve ekibi, ortak müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için güvenlik portföyümüze güçlü bir katkı olacaktır.”

Microsoft, fidye yazılımlarıyla yoğun bir savaşın ortasında güvenlik araçlarını kademeli olarak büyütüyor ve geliştiriyor. Yazılım üreticisi, sunucuları ve Nesnelerin İnterneti cihazlarını güvenlik saldırılarından korumaya yardımcı olmak için geçen ay ReFirm Labs’ı bile satın aldı. Satın almalar, aylarca süren zahmetli fidye yazılımı saldırılarından sonra geldi. Rusya bağlantılı REvil fidye yazılımı grubu, son haftalarda fidye yazılımları ve tedarik zinciri saldırılarıyla ortalığı kasıp kavuruyor ve güvenlik sektörü, Microsoft‘tan ABD devlet kurumlarına kadar her şeyi ihlal eden gelişmiş bir SolarWinds saldırısından hala başı dönüyor.