SharePoint Server, SharePoint ve altyapısı üzerinde daha fazla kontrol isteyen kuruluşlar için Microsoft’un şirket içi teklifidir. Bugün, Redmond teknoloji devi, SharePoint Server Subscription Edition (SE) olarak adlandırılan en son yinelemesinin ilk genel önizlemesini duyurdu.

Microsoft, SharePoint Server SE’yi platformun yeni nesli olarak tanımladı ve her zaman güncel, güvenli, güvenilir ve “sizin için tasarlandı” ilkeleri etrafında tasarlandığını söylüyor.

Şirket, SharePoint Server SE’nin yönetim sürecini basitleştiren araçlar ve özellikler aracılığıyla esnekliği korurken uygun maliyetli bir şekilde sürekli güncellemeler sunduğunu söylüyor. Microsoft, kuruluşunuzun en sonunda büyük sürüm yükseltmelerini gerçekleştirmek için gereken maliyet ve çabadan kendisini kurtarabileceğini ve bunun yerine şirketin yönetilen yükseltme süreci üzerinde kontrol sahibi olacağını vurgulamaktadır.

SharePoint Server SE, en son güvenlik ve düzenleyici standartları takip eder, ölçeklenebilir ve modern altyapıyı destekler, TLS 1.3 yoluyla güvenli iletişim sunar ve OpenID Connect (OIDC) 1.0 kimlik doğrulama protokolü desteği içerir. Ayrıca Kişi Seçici, özel bir talep sağlayıcısı gerektirmeden geçerli kullanıcıları ve grupları çözmek için geliştirilmiştir.

Microsoft, SharePoint Server SE için tüm özellikleri, yönetimsel gereksinimleri ve dağıtım kılavuzlarını burada belgelemiştir. SharePoint Server SE Public Preview’a bir girdap vermek için, buradaki özel web sayfasına gidin. BT yöneticileri, SharePoint Server 2019’u da atlayarak doğrudan SharePoint Server 2016’dan yükseltebilir.