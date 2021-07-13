Microsoft‘un Edge için “Sırada Ne Var” sayfası, dahili geliştiricilerinin çalıştığı bir kontrol listesi ve bu nedenle Sekme grupları (bu ay geliyor) ve başlık çubuğunu gizleme seçeneği (Eylül 2021) gibi yeni listelenen bazı özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Hakkında bir süredir bilinmYine de daha önce bilinmeyen birkaç özellik ortaya çıktı ve girişimci bir Reddit kullanıcısı, aşağıda çoğaltılan sayfaya yeni eklemeleri derledi.

PDF belgelerine eklenen serbest biçimli metin kutuları : 94 sürümünden başlayarak, formları doldurmak ve görünür notlar eklemek için kullanabileceğiniz PDF belgelerine serbest biçimli metin kutuları desteği ekliyoruz.

: 94 sürümünden başlayarak, formları doldurmak ve görünür notlar eklemek için kullanabileceğiniz PDF belgelerine serbest biçimli metin kutuları desteği ekliyoruz. URL bağlantıları olan tarayıcı yerine PWA’yı başlatma: Microsoft Edge sürüm 97’den başlayarak, tarayıcıyı tam yerel tarayıcı yerine bir PWA’da başlatmayı seçebilirsiniz.

Microsoft Edge sürüm 97’den başlayarak, tarayıcıyı tam yerel tarayıcı yerine bir PWA’da başlatmayı seçebilirsiniz. Sekme Grupları: Sekmeleri kullanıcı tanımlı gruplara ayırma yeteneği, birden çok iş akışında sekmeleri daha etkili bir şekilde bulmanıza, değiştirmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Bunu etkinleştirmek için Microsoft Edge sürüm 93’ten başlayarak sekme gruplamasını açıyoruz.

Sekmeleri kullanıcı tanımlı gruplara ayırma yeteneği, birden çok iş akışında sekmeleri daha etkili bir şekilde bulmanıza, değiştirmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Bunu etkinleştirmek için Microsoft Edge sürüm 93’ten başlayarak sekme gruplamasını açıyoruz. Koleksiyonlara atıf desteği eklendi: Microsoft Edge sürüm 95’ten başlayarak Koleksiyonlar deneyimini özellikle öğrenciler ve araştırmacılar için geliştirdik. Koleksiyonlar, alıntıları ve okuma listelerini desteklemeye başlayacak.

Microsoft Edge sürüm 95’ten başlayarak Koleksiyonlar deneyimini özellikle öğrenciler ve araştırmacılar için geliştirdik. Koleksiyonlar, alıntıları ve okuma listelerini desteklemeye başlayacak. Microsoft Edge başlangıcında daha fazla esnekliği destekleyen yeni ilke: Microsoft Edge sürüm 94’ten itibaren, kuruluş yöneticileri başlangıç ​​ilkelerinde seçtikleri seçeneklerde daha fazla esnekliğe sahip olacaklar. Bu, başlangıç ​​sayfasını belirleme, ek sayfa ekleme/kaldırma ve kaldığınız yerden devam etme ve aynı zamanda ilke tarafından belirtilen sayfa kümesinin de açılmasını sağlama özelliğini içerecektir.

Microsoft Edge sürüm 94’ten itibaren, kuruluş yöneticileri başlangıç ​​ilkelerinde seçtikleri seçeneklerde daha fazla esnekliğe sahip olacaklar. Bu, başlangıç ​​sayfasını belirleme, ek sayfa ekleme/kaldırma ve kaldığınız yerden devam etme ve aynı zamanda ilke tarafından belirtilen sayfa kümesinin de açılmasını sağlama özelliğini içerecektir. Vurgulu araç çubuğundan Resim içinde Resim (PiP): Edge sürüm 93’ten itibaren Resim içinde Resim (PiP) moduna girmek daha da kolay hale gelecektir. Desteklenen bir videonun üzerine geldiğinizde, o videoyu bir PiP penceresinde görüntülemenizi sağlayan bir araç çubuğu belirecektir.

Edge sürüm 93’ten itibaren Resim içinde Resim (PiP) moduna girmek daha da kolay hale gelecektir. Desteklenen bir videonun üzerine geldiğinizde, o videoyu bir PiP penceresinde görüntülemenizi sağlayan bir araç çubuğu belirecektir. PDF’lerde serbest biçimde vurgulama: Microsoft Edge sürüm 94’ten itibaren, serbest biçimli vurgulayıcıların eklenmesiyle PDF görüntüleme ve işaretleme deneyimi geliştirilecektir. Bu, taranan belgelerin yanı sıra yorum yapma erişiminizin olmayabileceği PDF’lerdeki bölümleri vurgulamanıza olanak tanır.

Microsoft Edge sürüm 94’ten itibaren, serbest biçimli vurgulayıcıların eklenmesiyle PDF görüntüleme ve işaretleme deneyimi geliştirilecektir. Bu, taranan belgelerin yanı sıra yorum yapma erişiminizin olmayabileceği PDF’lerdeki bölümleri vurgulamanıza olanak tanır. Web uygulamalarından gelen bildirimlerin PWA’dan geldiği görülüyor: Microsoft Edge sürüm 94’ten itibaren, aşamalı web uygulamaları PWA’larından gelen bildirimler artık Microsoft Edge’den geliyor gibi görünmeyecek, bunun yerine web uygulamasının adını gösterecek.

Microsoft Edge sürüm 94’ten itibaren, aşamalı web uygulamaları PWA’larından gelen bildirimler artık Microsoft Edge’den geliyor gibi görünmeyecek, bunun yerine web uygulamasının adını gösterecek. Dikey Sekmeleri kullanırken başlık çubuğunu gizleyin: Dikey Sekmelerdeyken tarayıcının başlık çubuğunu gizleyerek fazladan birkaç pikseli geri alın. Microsoft Edge sürüm 93 ile başlayarak, edge://settings/appearance adresine gidebilir ve Araç Çubuğunu Özelleştir bölümünün altında Dikey Sekme modundayken başlık çubuğunu gizleme seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Dikey Sekmelerdeyken tarayıcının başlık çubuğunu gizleyerek fazladan birkaç pikseli geri alın. Microsoft Edge sürüm 93 ile başlayarak, edge://settings/appearance adresine gidebilir ve Araç Çubuğunu Özelleştir bölümünün altında Dikey Sekme modundayken başlık çubuğunu gizleme seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bilinmeyen diller için otomatik çeviri: Microsoft Edge sürüm 94’ten başlayarak, bildiğiniz şekilde ayarlamadığınız bir dilde görüntülenen bir sayfaya gittiğinizde, Microsoft Edge sayfanın içeriğini otomatik olarak birincil dilinize çevirecektir. . Daha sonra size orijinal sayfaya dönme veya daha fazla otomatik çeviriyi devre dışı bırakma seçeneği sunacağız.

Microsoft Edge sürüm 94’ten başlayarak, bildiğiniz şekilde ayarlamadığınız bir dilde görüntülenen bir sayfaya gittiğinizde, Microsoft Edge sayfanın içeriğini otomatik olarak birincil dilinize çevirecektir. . Daha sonra size orijinal sayfaya dönme veya daha fazla otomatik çeviriyi devre dışı bırakma seçeneği sunacağız. Microsoft Edge’de İlk Tercihler: Microsoft Edge’i kuruluşunuza dağıtmak, Başlangıç ​​tercihlerinin eklenmesiyle sürüm 93’ten itibaren daha kolay hale gelecektir.

Microsoft Edge’i kuruluşunuza dağıtmak, Başlangıç ​​tercihlerinin eklenmesiyle sürüm 93’ten itibaren daha kolay hale gelecektir. IE modu ile modern tarayıcı arasında iyileştirilmiş aktarım: Microsoft Edge sürüm 95’ten başlayarak, modern tarayıcı deneyimi ile IE modu deneyimi arasındaki geçiş iyileşecektir. Yönlendiren üstbilgileri, gönderi verileri, form verileri ve istek yöntemleri artık iki deneyim arasında düzgün bir şekilde iletilecektir.

Microsoft Edge sürüm 95’ten başlayarak, modern tarayıcı deneyimi ile IE modu deneyimi arasındaki geçiş iyileşecektir. Yönlendiren üstbilgileri, gönderi verileri, form verileri ve istek yöntemleri artık iki deneyim arasında düzgün bir şekilde iletilecektir. Kontrol Akışı Zorlama Teknolojisi (CTE): Microsoft Edge, desteklenen donanımdaki (Intel 11. Nesil veya AMD Zen 3) tarayıcı işlemleri için donanıma bağlı kontrol akışını kullanan daha da güvenli bir tarama modunu desteklemeye başlayacak. Grup ilkesini kullanarak Görüntü Dosyası Yürütme Seçeneklerini (IFEO) değiştirerek CET’yi devre dışı bırakabilirsiniz.

Microsoft Edge, desteklenen donanımdaki (Intel 11. Nesil veya AMD Zen 3) tarayıcı işlemleri için donanıma bağlı kontrol akışını kullanan daha da güvenli bir tarama modunu desteklemeye başlayacak. Grup ilkesini kullanarak Görüntü Dosyası Yürütme Seçeneklerini (IFEO) değiştirerek CET’yi devre dışı bırakabilirsiniz. Aile Güvenliği: youtube.com gibi sitelerde iyileştirilmiş koruma: Microsoft Aile Güvenliği kullanan aileler, yakında İçerik filtrelerinde iyileştirmeler görecek. Ebeveynler ayrıca izin verilen siteler ve Engellenen siteler için filtreleme ayarlarını bilerek daha rahat edecekler ve youtube.com gibi siteler için çocukların izin verilmeyen videolara gitmesini önlemek için Engellenen siteler iyileştirilecektir.

Microsoft Aile Güvenliği kullanan aileler, yakında İçerik filtrelerinde iyileştirmeler görecek. Ebeveynler ayrıca izin verilen siteler ve Engellenen siteler için filtreleme ayarlarını bilerek daha rahat edecekler ve youtube.com gibi siteler için çocukların izin verilmeyen videolara gitmesini önlemek için Engellenen siteler iyileştirilecektir. Aile Güvenliği: Tek bir tıklamayla birçok EDU sitesine izin verin: Microsoft Aile Güvenliği kullanan aileler, yakında İçerik filtrelerinde iyileştirmeler görecek. “Yalnızca izin verilen web sitelerini kullan” modunda, ebeveynler tek tıklamayla izin verilenler listesine eğitim sitelerinin bir listesini ekleme seçeneği göreceklerdir.

Bu yılın başlarında Microsoft, çocukların web’i eğlenceli bir şekilde keşfetmelerini sağlarken erişimlerini yalnızca onaylanmış sitelerle sınırlandıran Edge için bir Çocuk Modu yayınladı. Bundan önce Microsoft, Mac’e dikey sekmeler, uyku sekmeleri, bir parola oluşturucu, yeni görsel temalar ve daha fazlasını getirdi.

Kaynak: XDA-Developers