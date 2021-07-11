Son zamanların hızlı ivme kazanan internet tarayıcısı Microsoft Edge, rakiplerini tek tek geçiyor. Sahip olduğu indirme sayısının yanı sıra aktiflik bakımından da önemli bir gelişme kaydetti. Microsoft’un sahip olduğu Edge tarayıcısının bu kadar başarılı olmasındaki sırrı sizlerle paylaşacağız. Ayrıca en çok kullanılan tarayıcılar sırasında 3. sıraya yükseldiğini belirtelim. Öyle ki Firefox bile gerisinde kaldı. İşte tarayıcıyla ilgili bilinmeyenler…

Microsoft Edge Çok Kullanılıyor!

Microsoft Edge, çıktığı günden bu yana hızlı bir yükseliş kaydetti. İlk zamanlar oldukça az biliniyordu. Ancak Microsoft, Windows 10’a ön yüklü bir şekilde Edge’yi getirince işler değişti. Pek çok kişi bu tarayıcıya bir şans vermek istedi. Haliyle elinde güçlü bir koz olan Microsoft, kendini kanıtlama fırsatı elde etti. Hız ve performans anlamında başarı elde eden Microsoft Edge’nin bu başarısı yılların çalışmasıyla mümkün hale geldi. Daha önce çıkardığı tarayıcının ne kadar kötü olduğunu herkes biliyor. Pek çok kişi memnun değildi ve çok yavaştı. Herkesin bildiği Internet Explorer’dan bahsediyoruz. Neyse ki yıllar sonra çeşitli güncellemelerle daha kullanışlı hale geldi. Ancak Microsoft Edge’nin devreye girmesi daha mantıklı bir hamle oldu. Çünkü her anlamda Explorer’dan daha iyi olduğu görülüyor.

Chrome Dünyada 1. Sırada!

Google Chrome, dünya çapında en fazla kullanılan internet tarayıcısı ünvanına sahip. %65’lik pazar payını kendisi elinde bulunduruyor. Dünyada aktif olarak 1 milyara yakın kişinin kullandığı biliniyor. Onu hemen arkasından takip eden tarayıcı ise Safari oldu. Pek çok telefonda otomatik olarak kurulu gelen Safari’nin de başarısı dillere destan. Apple’nin sahibi olduğu tarayıcının başarı sırrı da Safari’yi önyükleme olarak getirmesinden kaynaklanıyor. Böylelikle kullanıcılara test etme için bir şans tanıyor. Microsoft Edge’nin de bu şekilde kullanıcı potansiyelini değerlendirdiği görüldü. Kullanılma sıklığı bakımından ikinci sırada yer alan tarayıcıyı Microsoft Edge %3’lük pazar payı ile takip ediyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında Firefox’un neden geride kaldığı merak edildi.

Firefox Düşüşe Geçti!

Firefox’un daha önce popülerliğini koruduğu biliniyordu. Her sene kullanıcı sayısını arttırmakta olan şirket son zamanlarda düşüşe geçti. İndirme sayısının yanı sıra dünya çapındaki kullanım yüzdesi de azaldı. Kullanıcılar farklı alternatiflere yöneliyor. Firefox’un zaman zaman donması ve çeşitli hatalarla karşılaşması kullanıcıyı soğutmuş olabilir. Ayrıca hız bakımından da diğer tarayıcılara yetişemediği iddia ediliyor. Mozilla Firefox’un bu duruma karşı pandemi döneminde de keskin önlemler almadığı görüldü. İndirme sayısında düşüş yaşadığı görülen şirketin bir hamle yapması ve tekrar eski günlerdeki gibi yükselişe geçmesi bekleniyor. Çünkü çok fazla kullanıcı kaybetti.