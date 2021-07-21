Geçen ay, Microsoft nihayet çok beklenen Windows 11 güncellemesini açıkladı. Yeni güncelleme, güncellenmiş bir kullanıcı arayüzü, performans ve üretkenlik iyileştirmeleri ile birlikte geliyor. Microsoft ayrıca, diğer şeylerin yanı sıra Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0’ı içeren Windows 11 için minimum sistem gereksinimlerini de yayımladı, ancak ikincisi şimdilik atlanabilir.

Etkinlikte Microsoft, yeni Microsoft Store’un güncellenmiş bir kullanıcı arayüzü ile geleceğini ve PWA’lar, Win32, Electron ve daha fazlası dahil olmak üzere her türlü uygulamaya ev sahipliği yapacağını belirtti. Görünüşe göre şirket, resmi lansmandan önce yeni mağazaya birinci taraf uygulamaları yüklemeye başladı. Bugün erken saatlerde Windows Insiders, yeni Microsoft Store’da Microsoft Edge web tarayıcısını görmeye başladı. İçeridekiler, diğer herhangi bir Mağaza uygulamasında olduğu gibi Edge’i yükleyebilir ve indirebilir.

İndirildikten sonra yükleyici, Edge web tarayıcısını yüklemek için yönetici izni isteyen bir açılır pencere belirecektir. Şu anda Microsoft’un Edge güncellemelerini Microsoft Store aracılığıyla sunmayı planlayıp planlamadığı belli değil, ancak bu mantıklı olacak ve tüm birinci taraf Microsoft uygulamalarının güncelleme sürecini kolaylaştıracak.

Ayrıca, yeni mağaza, kullanıcıların uzantıları doğrudan Microsoft Mağazasından indirmelerine olanak tanıyan LastPass dahil olmak üzere bir dizi Edge uzantısına da ev sahipliği yapıyor.

Son olarak Microsoft, Microsoft Edge için DevTools’un beta sürümünü de test ediyor. Microsoft Store’da mevcut olan, genel sürüme benzer, ancak Microsoft’un gelecekte beta uygulamasına yeni özellikler eklemesini bekliyoruz.

Microsoft’un önümüzdeki aylarda Amazon App Store’un yanı sıra daha fazla uygulama eklemesi bekleniyor. Son sızıntılara göre Redmond devi, Windows 11 için çıkış tarihi olarak Ekim 2021’i hedefliyor.

Windows 11 hakkında daha fazla bilgi için, minimum sistem gereksinimleri ve Windows 11’i destekleyen CPU’ların listesi hakkındaki makalemize göz atabilirsiniz. Microsoft, genel gereksinimlerin yanı sıra, web kameraları, Bluetooth dahil olmak üzere Windows 11 için belirli özellik gereksinimlerini de listelemiştir. ve yaklaşan tüm dizüstü bilgisayarlarda Hassas Dokunmatik Yüzey. Geçen ay Microsoft, bir cihazın neden Windows 11 güncellemesini almaya uygun olmadığını göstermek için PC Sağlık Kontrolü uygulamasını da güncelledi. Ancak şirket, bazı üreticilerin TPM 2.0 gereksinimini atlamasına izin verecek ve ayrıca desteklenmeyen donanıma sahip Windows Insider’ların Windows 11 Insider Builds’ı test etmesine izin verecek. Birkaç üretici, Windows 11 ile uyumlu olacak bir donanım listesi yayınladı.

Hala döngünün dışındaysanız, uygulamalı videoya göz atabilirsiniz. Windows 11 hakkında derinlemesine bilgi almak istiyorsanız, tüm yeni özellikleri ve değişiklikleri içeren makalemize göz atabilirsiniz.