Android ve iOS platformlarından Microsoft’un sanal asistan uygulaması olan Cortana tamamen kaldırıldı. Daha önce Cortana’nın hizmetinin durdurulacağı Temmuz ayında resmi olarak duyurulmuştu. Mobil platformlardan uygulamanın hizmetinin durdurulmasıyla birlikte bu uygulamayı halihazırda kullanmaya devam eden kullanıcılar, uygulama içindeki listeler ve hatırlatıcılar dahil olmak üzere bilgilere artık erişim sağlayamayacak. Ancak bu özelleştirilmiş bilgileri isteyen kullanıcılar Windows üzerinde Cortana üzerinden halen ulaşabilecekler.

Microsoft Cortana Mobil Platformlardan Kaldırıldı

Geçtiğimiz Temmuz ayında Cortana uygulamasının planlı olarak mobil platformlardan kaldırılacağı duyurulmuştu. Cortana hizmetlerinin Harman Kardon Invoke hoparlörüne geçiş sağlayacağı da bildirilmişti.

2021 yılının ilk haftalarında Harman Kardon için gelen yazılım güncellemesiyle Bluetooth aracılığıyla Invoke cihazlardaki müzik, podcast ve radyo istasyonlarını kullanmaya başlanmış ve bir süre sonra Cortana’ya artık erişim sağlanamayacağı belirtilmişti.

Microsoft tarafından yapılan açıklamada 31 Temmuz 2019 ile 31 Temmuz 2020 arasında Cortana kullanan Invoke sahiplerine 31 Temmuz 2021 tarihine kadar kullanabilecekleri 50 dolarlık Microsoft Store hediye kartı tanımlayacağını da duyurdu.