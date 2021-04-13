Tanıtım içerisinde belki de dikkatleri en çok üzerine çeken Microsoft Surface Laptop oldu. Laptop dışında kulaklık modelleri, hoparlör de tanıtıldı.

Microsoft Surface Laptop modeli iki farlı işlemci üreticisinin de desteği ile sunuluyor. Dileyen kullanıcılar Intel, dileyenler AMD Ryzen seçimlerini yapabiliyorlar.

Aktarılana göre Intel tarafından 11. Nesil işlemciler kullanılırken, AMD Ryzen tarafında ise 4000 serisinin işlemcileri seçilebiliyor.

Microsoft’un Surface temellerinin yolundan gidilen dizüstü modelinde 13,5 ve 15 inçlik iki ekran boyutu ile sunuluyor. Microsoft Surface Laptop genel olarak sade fakat etkileyici bir tasarıma sahip.

Kullanıcıların AMD Ryzen versiyonu için en az 999 dolar ödemesi gerekiyorken, Intel işlemcileri için de 1.299 doları gözlerinden çıkarması gerekiyor. Bu iki işlemci modeli arasında yüksek fiyat farkının nedeni olarak AMD Ryzen işlemcilerinin 5000 yerine 4000 serisinin kullanılması yatıyor. Aktarılana göre iki işlemci serisi arasında büyük performans farkı bulunmuyor

Microsoft Başka Ürünler de Tanıttı

Bu ürünler arasında ilk olarak Modern Webcam adında kamera tanıtıldı. 1080P 30 FPS HDR destekleyen model 70 dolar etiketi ile geliyor.

Microsoft ayrıca Modern USB-C Speaker adında bir hoparlör modelini tanıttı. 99 dolar fiyat etiketi ile gelen hoparlör sesli toplantılar ve görüşmelere odaklanıyor.

Şirket 300 dolar fiyat etiketli Surface Headphones 2 Plus isimli kulak üstü bir model tanıttı.