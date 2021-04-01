Microsoft ile ABD ordusu arasında 10 yıl geçerli olacak 21.9 milyar dolarlık bir anlaşma sağlandı. Buna göre ABD’li teknoloji devi Microsoft, orduya artırılmış gerçeklik gözlük ve ekipmanları sağlayacak. Sözleşmede 120 bin VR ekipman için imzanın atıldığı bildirildi. Dün duyurulan anlaşmanın detayları ile birlikte Microsoft hisseleri %3’lük değer artışı sağladı.

Peki artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik aynı mıdır? Sorunun cevabı “hayır!” Artırılmış gerçeklik sanal gerçeklikten oldukça farklıdır. Nesneleri yeni bir ortamla değiştirmek yerine görüş alanına artırılmış gerçeklik teknolojisiyle yeni özelleştirilmiş grafikler eklenir. Haliyle bu ürünleri kullananlar için gördükleri nesneler hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olabiliyor.

Artırılmış Gerçeklik Pek Çok Alanda Kullanılıyor

HoloLens teknolojisi ile üretilen kulaklıklar birim başı 3500 dolar gibi bir fiyatla satışa sunuluyor. Microsoft tarafından bu ürünler daha çok özellikli işletmelere satılıyor. Bu ürünü kullanan firmalar arasında mimarlık acenteleri, hastaneler, üniversiteler, otomobil üreticileri ile NASA gibi dev şirketler yer alıyor.

Microsoft ile ABD ordusu arasındaki ilk çalışma olmayacak. Daha önce de HoloLens’in askeri düzey versiyonu olarak bilinen IVAS adında prototip için ABD ordusu ile iş birliği yapılmıştı. Microsoft tarafından yapılan açıklamada projede anlaşılan ürünler için üretim aşamasının başladığını açıkladı.

Daha önceden de 2018 yılında IVAS sözleşmesinin duyurulmasından sonra Microsoft işçilerinin birçoğu silah teknolojisi için çalışmaların durdurulması için şirkete dilekçe vermişti. Bakalım yeni anlaşmaya Microsoft işçilerinin tepkileri ne olacak.