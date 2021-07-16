Microsoft‘un tasarım ekibindeki Sanat Direktörü ve Emojiolog olan Claire Anderson bugün, Redmond firmasının Windows ve çeşitli Microsoft hizmetleri için emoji görünümünü yenilemek için yaptığı çalışmalar hakkında konuşmak için Medium’da bir yazı kaleme aldı. toplam 1.800. Anderson, ekibin 3D tasarımlar ve animasyonlar için isteğe bağlı olarak “doğuştan Akıcı” bir şey yaratmak için bu emojileri “önemli ölçüde yenilemek” için çalıştığını ve 2D için uzaklaştığını söylüyor.

Gönderi uzun ve emoji kullanırken profesyonellik tartışmasına ve bu karakterlerin işyerinde iletişimi nasıl geliştirdiğine dalıyor. Ayrıca, “yeniliği teşvik eden” ifade kullanmanın ve yaratıcılığı kullanmanın faydalarına işaret eden araştırma makalelerine de atıfta bulunur. Gönderi ayrıca pandeminin etkisinden ve bunun sonucunda hibrit çalışmanın benimsenmesinden de bahsediyor.

Şirket, yeni emojilerin “parlak, doygun renkler ve cesur formlar” içerdiğini ve tasarımların firmanın geçen yıl bahsettiği bağlantılı ikon sistemine bağlı olduğunu söylüyor. İlginç bir ek, firmanın dün sosyal medya platformlarında alay ettiği ataş yerine yeni Clippy emojisi. Şirketin üzerinde çalıştığı ve geri bildirim istediği bir dizi başka tasarım örneği var. Yeni uzaktan çalışma paradigmasından ilham alan beş yeni emoji de var.

Bu yeni emoji karakterleri artık Flipgrid’de yayında ve bu tatilde Windows ve Teams‘e çıkacak. Emoji, gelecek yıl boyunca Outlook, Yammer ve diğer Microsoft 365 uygulama paketlerinde de kullanıma sunulacak. Şirket, “Akıcı estetiğini” sadece emojilerle değil, aynı zamanda temalar, arka planlar, illüstrasyonlar ve daha fazlasıyla üretkenlik takımına getireceğini de ekliyor.