Epic Games bir güzel haber vermiş ve oyuncuları bir hayli sevindiren gelişmelere imza atmıştı. 17 Aralık’tan yıl başına kadar sürekli yeni oyun vereceği söylenen yapım, her gün sürprizler açıklamaya devam ediyor. En son ücretsiz olarak sunulan oyun ise Metro 2033 Redux yapımı oldu.

Aksiyon ve gerilim dolu bir oyun olan Redux, Metro serisinin de son yapımlarından biri. İddialı oyun için ücretsiz haberi verildi ama burada kullanıcıların biraz hızlı olması gerekecek. Öyle ki her gün yeni oyun açıklanıyor ve yeni oyun açıklanana kadar eski oyunu kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

Metro 2033 Redux Ne Zamana Kadar Ücretsiz?

Böyle bakıldığı zaman oyun bugün yani 23 Aralık saat 19:00’a kadar ücretsiz olarak sunulacak. Sonrasında bu oyun yeniden 30 lira civarına gelecek çünkü yeni bir ücretsiz oyun daha açıklanmış olacak.

Her gün aynı saatte yeni bir ücretsiz oyun daha duyuruluyor. Bu saati belirleyen ise dediğimiz gibi Epic Games oluyor. 24 Aralık için verilecek olan ücretsiz oyunu da akşam saatlerinde öğrenmiş olacağız. Bakalım daha ne gibi bir sürpriz yapılmış olacak ve bundan sonra gelecek olan ücretsiz yapım hangisi olacak?