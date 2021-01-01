2021’in yaz ayında vizyona girmesi beklenen Uncharted filmi için yapımcılar yeni fotoğraflar yayınladı. Genç aktör Tom Holland’ın Nathan Drake rolü ile sinema salonlarına geleceği video oyun uyarlaması, ilk görselleriyle şimdiden büyük bir heyecan oluşturmayı başardı. İşte Uncharted’ın yeni görselleri…

2007 – 2017 yılları arasında dokuz farklı oyun ile hızla büyüyen Uncharted serisi Amy Hennig tarafından yaratılmıştı. Naughty Dog’un geliştirdiği ve Sony Interactive Entertainment’ın yayınladığı aksiyon-macera temalı seri PS3, PS4, PS Vita, Android ve iOS gibi farklı platformlarda oyunculara sunulmuştu.

Şimdi Uncharted sinema filmi ile yoluna edeceğini duyururken, bu yıl içerisinde beyazperde salonlarına gelecek yapımla alakalı gelişmeler paylaşılmaya başlandı. Ruben Fleischer tarafından yönetilen film için yapımcı şirket, resmi Twitter hesapları üzerinden yeni fotoğraflar paylaştı. Yayınlanan dört fotoğraf bizlere filmle alakalı ilk ipuçlarını verdi.

Uncharted’ın fotoğrafları arasında ilk karede parıltılı bir haç dikkat çekerken; ikinci fotoğrafta ise aynı haçın bir anahtar olarak kullanılıp kapıyı açtığı gözlendi. Üçüncü fotoğraf bizlere antik bir heykel görünümü izlemini verirken, son karedeyse eskimiş bir harita göze çarpıyor.

Nathan Drake karakteri ile Tom Holland ekran karşısına çıkarken bu heyecan verici filmde Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali, Tati Gabrielle, Bryan Cranston ve Antonio Banderas da kameralar karşısına geçecek. Cranston’la Banderas’ın hangi rolü oynayacakları şu an için belirsizliğini korusa da Uncharted çıkış tarihi olan 8 Temmuz’da tüm merak edilen soruları giderecek!