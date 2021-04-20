Günümüz mobil işlemci modellerinin çoğu 5 nm fabrikasyondan geçerek üretiliyor. İşlemci devlerinden MediaTek işlemci modellerinde yeni bir çağa geçmeye hazırlanıyor

Gün içerisinde iki güvenilir kaynak tarafından paylaşılan haberlere göre MediaTek, mobil işlemci pazarında bir ilk olarak 4 nm seviyelerinde işlemci üretmeye çalışıyor.

Yeni nesil 4 nm işlemcilerin pazara sunulma tarihinin ise en erken 2021 sonu en geç 2022 başları olacağı aktarılıyor.

Gelen bilgiler arasında bu yeni nesil 4 nm işlemcileri kullanmak için Samsung, Vivo, Xiaomi ve OPPO gibi telefon üreticileri siparişlerini şimdiden verdiği aktarılıyor. 4 nm işlemcilerin üretimi için TSMC firması ile anlaştığı ve konu hakkında önemli bir gelişme daha olduğu aktarılıyor.

Günümüzde 5 nm olarak üretilen işlemcilerin genel ücreti 30 ve 35 dolar olarak satılıyor. MediaTek yeni 4 nm işlemcilerin 80 dolar olacağı düşünülüyor. Bu yüksek işlemci ücretinin akıllı telefon modellerini de artıracağı düşünülüyor.

İşlemci Üreticileri ve Telefon Üreticileri Fiyatların Artacağını Düşünüyor

İşlemci üreticilerinden TMSC geçtiğimiz haftalarda global bir krizin olduğunu ve ilerleyen günlerde akıllı telefon fiyatlarının artacağını belirtmişti. Xiaomi ve OPPO şirketleri de yıl içerisinde akıllı telefon modellerinin fiyatlarının oldukça artacağını belirtmişti. Pandemi döneminde işlemci üreticileri siparişlere yetişemediklerini ve yeni siparişler almadıklarını belirtmişti.