Akıllı telefon modellerine aksesuar üretimi yapan McDodo şirketi ülkemizde üretim yapma hazırlığında olduğunu belirtiyor.

Şirketin Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, ““Türkiye’de üretim yapma planlarımız var. 2020 ciro hedefimiz 20 milyon TL idi ve bunu yüzde 90-95 oranında gerçekleştirdik. 2-3 yıl içinde de yıllık ciro hedefimiz 10 milyon dolar. Eğer her şey planlandığı gibi gider ve bu hedefe ulaşırsak, tam kapsamlı bir fabrika kurmayı planlıyoruz.” İfadelerini kullandı.

McDodo Türkiye Müdürü Uçurum, açılacak olan tesisin sadece parça birleştirmek amacı ile olmayacağını belirtti ve ifadelerine ” Her şeyi sıfırdan burada ürettiğimiz, teknolojiyi ve altyapıyı da getirip uyguladığımız bir fabrika olacak. Çünkü artık bu aksesuarlarda, özellikle hızlı şarjlarda çok yüksek bir teknoloji kullanılıyor. Bizim amacımız da o yüksek teknolojiyi sağlayacak bir üretim altyapısı kurup, dünyada gelişen tüm teknolojileri anında uygulayabildiğimiz ürünler üretmek. Yani aslında yapacağımız şey önce teknoloji transferi, sonra üretim olacak. Başlangıç aşaması için 1 milyon dolarlık bir yatırım ön görüyoruz. Sonrasında kademeli olarak artacak.” Sözleri ile devam etti.

McDodo Müdürü; 5 Milyar TL’ye Varan Yatırım Bekleniyor

“Satış olarak ilk sırada akıllı telefonların artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olması ve kesintisiz ulaşım ihtiyacı nedeniyle şarj adaptörleri ve kabloları var. İkinci sırayı ise ekran koruyucu camlar ve kılıflar alıyor. Araç içi aksesuarlar da çok satan ürünlerde ilk sıralarda” ifadeleri ile açıklamasını sonlandırdı.