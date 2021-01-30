HBO Max platformunda yayınlanacak Matrix 4 filmi için belirlenen isim nihayet ortaya çıktı. Bir set çalışanının yönetmen Lana Wachowski’den aldığı hediyeyi ön plana çıkardığı Instagram videosunda 1 saniyeliğine görünen isim, yapımcıların sır gibi sakladığı o bilgiyi ele verdi! İşte detaylar…

İlk filmi 1999 yılında Wachowski Kardeşler imzasıyla çıkan Matrix serisi dört yıl sonra üst üste yayınlanan Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions filmleriyle üçlemeyi tamamlamıştı. İnsanlığın teknolojik düşüşünü konu alan siperpunk hikayesiyle dikkat çeken yapım, yıllar sonra gelen dördüncü filmle yeniden sinema salonlarına döneceğini açıklamıştı. Bu haber elbette serinin hayranlarınca çok pozitif karşılandı. Filmle alakalı gelen en ufak haber bile tüm gözleri üzerine çekmeye yeterdi… Ancak bundan daha fazlası geldi, yeni filmin belki de en önemli detaylarından biri ortaya çıktı.

Bir set çalışanı kendisine Matrix 4’ün yönetmeni Lana Wachowski tarafından gönderilen filmin konsept ceketini videoya çekip Instagram’a yüklemişti. Burada yalnızca 1 saniyeliğine ceketin üzerinde filmin isminin de yazılı olduğu yönetmenden gelen ufak not yazılıydı. İsim ibaresi kısmında serinin son bölümünün ismi olarak Matrix Resurrections yazılıydı. Haber internette yayılır yayılmaz videoyu paylaşan kişi gönderiyi hemen hesabından sildi.

Bilmeyenler için Resurrection, dilimize çevirdiğimizde Diriliş ya da Kıyamet anlamları taşımaktadır. Filmin ismi henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmasa da bu makul iddia serinin bekleyenlerini bir süre daha oyalayacak gibi görünüyor. Lana Wachowski tarafından yönetilen Matrix 4’ün çıkış tarihi 22 Aralık 2021 olarak biliniyor. Bu tarihte film sinema salonlarıyla aynı anda HBO Max platformu üzerinden tüm dünyaya dağıtılacak.