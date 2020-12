HBO Max’in duyuru videosunda ortaya çıkan Matrix 4 logosu, orijinal üçlemeden farklı tasarımı ile dikkat çekti. The Matrix Revolutions filminin ardından 17 sene geçti ve ekip bir devam filmi üzerinde çalışmaya başladı. Lana Wachowski‘nin ilk defa tek başına yöneteceği yeni Matrix filminde Keanu Reeves ile Carrie-Anne Moss gibi serinin vazgeçilmez oyuncularının yine kadroda yer alacağı doğrulandı. Gelecek yıl vizyona girecek filmle, sinema tarihi adına en önemli serilerden biri olarak tanımlanan unutulmaz bilimkurgu üçlemesi, muazzam ticari ve sanatsal başarısını dördüncü film ile bir adım öteye taşımak istiyor.

Sinefillerin sabırsızlıkla beklediği Matrix 4 çekim takvimine bu yılın ilk ayları başladı. Ancak COVID-19 salgını sebebiyle prodüksiyon bir süre duraklatıldı ve yaz sonunda nihayet yeniden çekimlere devam edildi. Son Matrix’in çekimleri geçtiğimiz ay tamamlandı. Artık filmin post prodüksiyon aşamasına geçildiği biliniyor.

Normal şartlarda Mayıs 2021’de çıkması planlanan film, pandemi sebebiyle Warner Bros. tarafından ufak bir rötara uğradı. Şirketin açıkladığı son bilgilere göre Matrix 4’ün çıkış tarihi 22 Aralık 2021 olarak belirlendi. Şu anda filmle ilgili resmi şekilde yayınlanmış hiçbir fotoğraf, fragman ya da tanıtım görseli bulunmasa da bugün HBO Max‘in paylaştığı duyuru videosu, bizleri yeni Matrix logosu ile baş başa bıraktı.

