2021 yılında Matrix 4, The Suicide Squade, Dune, Godzilla vs. Kong, Wonder Woman 1984 gibi toplamda 17 Warner Bros filmi sinemalar ile aynı gün HBO Max platformunda izlemeye açılacak. Warner Bros’un yenilikçi dağıtım stratejisi gelecek sene sinema endüstrisini epeyce etkileyecek gibi görünüyor.

İlk olarak geçtiğimiz haftalarda Wonder Woman 1984 filminin 16 Aralık 2020 itibariyle hem sinema salonları hem de HBO Max’te gösterime gireceğini öğrenmiştik. Ancak anlaşılan o ki Warner Bros. şirketi 2021’de çıkacak tüm filmleri için aynı pazarlama mantığını kullanacak. Pandemi döneminde pek çok sinemanın kapanması itibariyle yapımcılar daha yeni bir bakış açısı getirmeye odaklanıyor. Filmler vizyona girdiği anda kendi dijital streaming ağları HBO Max üzerinde de yayınlanacak ve tam bir ay boyunca gösterimde olacak. Sonrasında bir süre için yalnızca sinemalarda yoluna devam edecek ve akabinde tekrardan platformda sergilenecek.

Warner Bros’un 2021’de Çıkacak Tüm Filmleri

Godzilla vs. Kong The Suicide Squad Dune Matrix 4 The Little Things Judas and the Black Messiah Tom & Jerry Mortal Kombat Those Who Wish Me Dead The Conjuring: The Devil Made Me Do It In the Heights Space Jam: A New Legacy Reminiscence Malignant The Many Saints of Newark King Richard Cry Macho

Keanu Reeves‘in yine başrolünde olduğu Matrix 4, Patty Jenkins imzalı Wonder Woman‘ın devam filmi ve diğer tüm Warner Bros filmleri 4K Ultra HD ve HDR izleme seçenekleri ile HBO Max’te gösterilecek. Şu anda HBO Max Türkiye üzerinde resmi olarak hizmet vermese de umuyoruz ilerleyen zamanlarda bu durum değişir ve ülkemizde de bu platformu kullanmaya başlayabiliriz.