Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Masum, hafta içi ve hafta sonu yeni bölümleriyle sizlerle. Gopi Mera için endişelidir, zira Mera Gopi’nin yokluğunda çok saygısız yetişmiştir. Mera üst kata çıkar ve camları kırmaya, aile resimlerini yırtmaya başlar. Bunu duyan Gopi koşarak soluğu Mera’nın olduğu odada alır. Mera saygısız tutumlarına devam eder ve hatta annesinin Gopi değil Mansi olduğunu dahi söyler.

Masum 9 şubat 324. bölümün özeti ve fragmanı

Urmi evindeyse haraketli dakikalar yaşanmaktadır. Ahem acıktığı için kendisine çorba yapılmasını ister Ahem’in eşi Mansi çorba yapar ama yemeğin tuzunu ayarlayamaz ve herkese rezil olur. Gopi hemen koşarak güzel bir çorba yapar ve Kokila afiyetle yer. Gopi böylece Ahem’e layık kişinin yine kendisi olduğunu tekrar herkese göstermiş olur.

Ahem Gopi’ye normalde kızarken aslında aklında O’nunla geçirdiği eski günler vardır. Hatta kızı Rashi’nin bilgisayarına döktüğü dondurma yüzünden O’na kızmasında bile Gopi ile geçirdiği eski anıların rolü büyüktür.

Ahem Gopi’nin Urmi evinde fazla kaldığını ve artık gitmesi gerektiğini düşünmektedir ve bunu Gopi’ye söyler. O’nu motorla götürmek için harekete geçer. Üst kattan ikisini motorda sarmaş dolaş gören Mansi içten içe sinir krizi geçirmektedir. sinirlenmekte de haksız değildir. Çünkü gördüğü şey Gopi’nin motorun arkasında Ahem’e sarıldığıdır.

Diğer taraftan Urmila Kokila’ya devamlı boş boş yattığı için kızmıştır ve artık kalkıp birşeyler yapmasını ister. Ama Ahem’in engeliyle karşılaşır. Ahem’e bir şey diyemeyen Urmila, sinirini çıkartmak için Mansi’ye sataşır ve Kokila’yı hasta ettiğini düşündüğü Mansi’ye okkalı bir tokat geçirir.