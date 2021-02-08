Kanal 7 Masum 323. bölüm; Kokila dayanamayıp Gopi‘nin eve geri dönmesi için uğraşsa da Ahem’in tepkisiyle karşılaşır. Bu uğurda dayanamayıp kalp krizi dahi geçirse de Ahem Nuh diyor Peygamber demiyor. Masum yeni bölüm özeti ve fragmanı.

Masum 8 şubat 323. bölüm özeti ve fragmanı

Krizi atlatıp hastaneden çıkarken yanında Gopi de vardır. Ahem’in de kendisiyle gelmesini ne kadar ümit etse de Ahem gitmez. Tam ümidini kaybetmek üzereyken Ahem havaalanında Koki’nin karşısına çıkar.

Ahem annesi Kokila için Urmi konağına dönmeyi kabul etmiştir. Ama Ahem, ne O’nu gördüğü için sevinen Gopi’ye nede O’nu babası zanneden Rashi’nin yaklaşmasından memnun değildir ve herkese surat asar. Sadece Urmi’lere değil. O’nun geldiğini duyup ziyarete gelen Modiler’e de soğuk davranır.

Bir süre sonra Ahem Urmila’nın Kokila’yı dövdüğünü görür ve hemen buna engel olur. Annesi Kokila bu durumu yıllardır yaşadığını söyler ve Ahem’i bir pişmanlık sarar.

Ahem daha fazla Gopi’ye katlanamaz ve gitmesini ister ve tartışırlar. Tartışmanın büyümesini istemeyen Kokila şimdilik gitmesini ve bunu halledeceğini Gopi’ye söyler. Bakalım daha neler olacak…

Masum 324. bölüm özeti için diğer konumuzu da okumanızı tavsiye ederiz.