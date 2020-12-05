Kanal 7 televizyonunun sevilen dizisi Masum‘da heyecan son sürat devam ediyor. Kokila hastanede tedavisini görürken hafızasını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında Gopi’ye çok iyi davranırken Ahem’e ise iyi terbiye almadığını düşündüğünden öfke doludur. Ahem aslında Gopi’nin evden gitmesini istiyordur ancak Kokila ise bu konuda net tavır takınır ve evde kalacağını söyler.

Masum 259. bölüm özet fragmanı içerisinde Kokila ilginç ilginç işler yapmaya başlar. Hemen hemen eskiye dair hiç bir şey hatırlamıyordur. Evdeki çocukları kendisinin zanneder. Herkesin ismini karıştırır. Doktor ise çok üzerine gidilmemesini söylediğinden evdekiler bu duruma çok aldırış etmezler. Kokila yine Ahem ve Gopi’nin evli olduklarını düşünür ve evde ayrı durmamaları ve sık sık el ele tutuşmalarını ister. Gopi uzun yıllar sonra Ahem’in elini tutmuş ve hem heyecanlanmış hemde çok utanmıştır. Diğer yandan Kokila Radha’yı da evin hizmetçisiyle karıştırır ve sık sık ona da hizmetçi gibi davranır.

Masum 259. Bölüm Fragmanı İzle – 6 Aralık Pazar Özeti

Kanal 7’nin Masum dizisinin 259. bölüm özeti devam ederken Gauri de konağa gelecektir. Kokila onu görünce geçmişinden bireyleri hatırlattığını anımsamaya başlar. Ancak bu anılar Mira zamanında geçirdiği anılardan başka bir şey değildir. Kokila onun artık kendisiyle kalmasını ister. Bu isteği Radha duyunca oldukça bozulur. Diğer taraftan Kokila evde Jigar ile Rashi’nin el ele tutuştuklarını görünce hatırlamadığından Jigar’ı sapık zanneder.

Konağa yeniden gelen Mira ise evde gezerken içi çok farklı duygularla kaplanır. Sanki bu konaktaki her yeri daha önceden de görmüştür.

6 Aralık Masum 259. Bölüm Özeti Devam Ediyor

Kokila’nın Jigar’a olan tavrı değişmiyor. Jigar’ı evde de istemiyordur. Evde birçok şeyi değiştirmek ister ve Gopi’nin Ahem’in odasında kalmasını ister. Gopi odaya gittiğinde Ahem onu görüp bağırıp çağırmaya başlar. Seslerini duyan Kokila ise odaya girip Ahem’i bir güzel azarlar. O sırada Ahem dengesini kaybeder ve Gopi ile beraber yataklarının üzerine düşerler.

Odadan ayrılan Kokila, Jigar’ın Rashi’nin odasına gittiğini görür. Hemen arkasından o da odaya girer ve neler döndüğünü sorar. Jigar durumu düzeltmek için yalanlara başvursa da Kokila bir şekilde onları yakalamıştır. Kendisini alamayan Kokila, Jigar’a okkalı bir şamar atar. Hem Rashi hemde Jigar bu duruma çok şaşırırlar ancak durumu idare etmek için bir şey söylemezler. Olayın ardından Kokila, Jigar’ı kapı dışarı eder. Bugün yayınlanan Masum 258. bölüm özeti de incelemeniz için tavsiye ettiğimiz bir haberdir.